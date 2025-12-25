В Барнауле школьник полгода обслуживал узлы связи для зарубежных телефонных мошенников
Подросток в течение шести месяцев тайно перевозил и подключал SIM-боксы по указанию аферистов, получая оплату в криптовалюте
25 декабря 2025, 12:15, ИА Амител
В Барнауле сотрудники киберполиции пресекли противоправную деятельность 15-летнего школьника, который полгода обслуживал оборудование для телефонных мошенников из-за рубежа. Подросток наладил работу SIM-боксов, позволявших аферистам массово звонить россиянам с номеров местных операторов, сообщает "МВД-Медиа".
Подросток, действуя втайне от родителей, по указанию кураторов периодически перевозил SIM-боксы между посуточно арендованными квартирами, подключал их к сети и устанавливал веб-камеры для удаленного контроля. При появлении посторонних система автоматически отключалась и стирала данные. Оплату за услуги девятиклассник получал на криптокошелек, найдя предложение о "работе" в мессенджере.
В результате оперативных мероприятий полиция обнаружила и ликвидировала два узла связи в квартирах Барнаула. Было изъято оборудование: два SIM-бокса на 300 номеров суммарно, ноутбуки, роутеры и камеры.
Правоохранители устанавливают масштаб преступлений, совершенных с помощью этой техники, и круг причастных лиц. В отношении подростка начата доследственная проверка для решения вопроса о дальнейших мерах в рамках закона.
Сколько ещё таких узлов связи в Барнауле? Необнаруженных? Уж про подростков не спрашиваю(((
Не результат ли это отсутствия народной идеологии, доступной для понимания?Хотя я и понимаю, что при таком жутком материальном расслоении общества трудно придумать идеологию, чтоб низы поверили ей.
Горожанин. (12:37:25 25-12-2025) Не результат ли это отсутствия народной идеологии, доступной... А по-моему, всё просто и очевидно. У нас всё время ищут "национальную идею", то скрепы вспоминают, то патриотизм раздуть пробуют. А идея то всё время на виду - социальная справедливость называется. Нужно лишь ей следовать, а не имитировать и народ в массе своей поддержит.
Гость (13:02:46 25-12-2025) А по-моему, всё просто и очевидно. У нас всё время ищут "нац... Верно, товарищ - социализм называется.
Гость (17:19:56 25-12-2025) Верно, товарищ - социализм называется.... Социализм/капитализм - это про экономический уклад, а не про социальную справедливость. При социализме, как пример, вполне может существовать (и существует) социальный паразитизм, а это далеко от той социальной справедливости о которой речь. Суть в том, что если имеется неравенство, то оно должно иметь очевидную для всех обоснованность связанную именно с личными заслугами (а не связями/родственниками/полом/местом проживания и т.п.). Ибо это справедливо.
300 номеров, по закону каждая сим оформляется на человека при предъявлении паспорта.
Можно сколько угодно вводить антифроды, маркировки, запреты,... ничего не изменится, пока элементарные требования закона соблюдаться не будут. Кто оператор этих 300 симок? Штраф на 300 млн. уже выписан?
Гость (12:55:54 25-12-2025) 300 номеров, по закону каждая сим оформляется на человека пр... Недавно ввели, что нельзя теперь. Следите за новостями.
Гость (12:55:54 25-12-2025) 300 номеров, по закону каждая сим оформляется на человека пр... Сейчас по закону разрешается 20 симок на паспорт, 15 паспортов. Мелочь Вспомните как совсем недавно. Отмывали алкаша шли в магазин и набирали технику в кредит. Ему за это пузырь.
Гость (12:55:54 25-12-2025) 300 номеров, по закону каждая сим оформляется на человека пр... Сим карты свободно продаются в интеренете? Вам еще интернет в дом не провели? Вы вообще про интеренет слышали? Паспортов 300 не нужно. На бобжа с паспортом оформляется ООО. И якобы на сотрудников этого ООО получают 300 корпоративных сим карт. Там работы на несколько часов.
Гость (14:16:33 25-12-2025) Сим карты свободно продаются в интеренете? Вам еще интернет ... "Вам еще интернет в дом не провели?" НЕТ! Проведите, пожалуйста! Ростелеком с его лапшой не предлагать!
хоть ООО, хоть неО, симка выдается с привязкой к паспорту, бомж должен предъявить 300 паспортов своих сотрудников. Безымянных корпоративных симок законом не предусмотрено, у них есть конечный пользователь - человек с паспортом, даже если за него платит ООО. Если это на практике не так - читаем УК.
Гость (14:16:33 25-12-2025) Сим карты свободно продаются в интеренете? Вам еще интернет ... корп. симки уже давно через госуслуги, по другому не дадут
Гость (12:55:54 25-12-2025) 300 номеров, по закону каждая сим оформляется на человека пр... согласен.
Эти 300 симок выходили на связь из одного места на карте - и это прекрасно видел оператор и никак не реагировал полгода. Значит соучастник. Второй вопрос почему ФСБ за этим не следило. Оно ведь тоже отлично видело что 300 номеров полгода звонят из одного места. Значит крот прикрывал агента
Тут надо создавать бригаду особистов и начинать брать всех подряд как это в 1937 году делалось
А у нас арендовать квартиру может несовершеннолетний? Паспорт не нужен или просто не смотрят лишь бы деньги срубить.
Гость (12:59:55 25-12-2025) А у нас арендовать квартиру может несовершеннолетний? Паспор... Паспорт в 14 лет выдают.
Школьник помогал мошенникам грабить бабушек и дедушек?? Да как же такое могло случиться ?? )))
Мне кажется, что если это дело начать раскручивать, то столько интересного откроется..
