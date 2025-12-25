В Барнауле школьник полгода обслуживал узлы связи для зарубежных телефонных мошенников

Подросток в течение шести месяцев тайно перевозил и подключал SIM-боксы по указанию аферистов, получая оплату в криптовалюте

25 декабря 2025, 12:15, ИА Амител

В Барнауле сотрудники киберполиции пресекли противоправную деятельность 15-летнего школьника, который полгода обслуживал оборудование для телефонных мошенников из-за рубежа. Подросток наладил работу SIM-боксов, позволявших аферистам массово звонить россиянам с номеров местных операторов, сообщает "МВД-Медиа".

Подросток, действуя втайне от родителей, по указанию кураторов периодически перевозил SIM-боксы между посуточно арендованными квартирами, подключал их к сети и устанавливал веб-камеры для удаленного контроля. При появлении посторонних система автоматически отключалась и стирала данные. Оплату за услуги девятиклассник получал на криптокошелек, найдя предложение о "работе" в мессенджере.

В результате оперативных мероприятий полиция обнаружила и ликвидировала два узла связи в квартирах Барнаула. Было изъято оборудование: два SIM-бокса на 300 номеров суммарно, ноутбуки, роутеры и камеры.

Правоохранители устанавливают масштаб преступлений, совершенных с помощью этой техники, и круг причастных лиц. В отношении подростка начата доследственная проверка для решения вопроса о дальнейших мерах в рамках закона.