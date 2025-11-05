В Барнауле усилят работу по профилактике экстремизма среди молодежи

В 2025 году участниками различных мероприятий по предупреждению экстремистских проявлений стали более 9,5 тысяч студентов

05 ноября 2025, 15:00, ИА Амител

В Барнауле усилят работу по профилактике экстремизма / Фото: barnaul.org

В администрации Барнаула состоялось заседание межведомственной комиссии по противодействию экстремизму, на котором обсудили актуальные вопросы профилактики распространения идеологии экстремизма, в том числе среди молодежи и иностранных студентов, сообщает мэрия города.

Совещание провела заместитель главы администрации города, руководитель аппарата Оксана Финк. В заседании приняли участие представители прокуратуры Алтайского края, правоохранительных органов, а также руководители профильных городских комитетов и ведомств.

О ходе реализации профилактических мер и проводимой работе рассказал председатель комитета по делам молодежи администрации Барнаула Александр Штебнер. Он отметил, что в текущем году участниками различных мероприятий по предупреждению экстремистских проявлений стали более 9,5 тысяч студентов и учащихся высших и средних профессиональных образовательных организаций города.

По словам Александра Штебнера, особое внимание уделяется системной работе по формированию у молодежи устойчивого неприятия идеологии насилия, национальной или религиозной нетерпимости.

Комитет по делам молодежи реализует широкий спектр спортивных, культурных и образовательных мероприятий, способствующих укреплению межнациональных и межконфессиональных отношений. Такие проекты направлены на формирование уважительного отношения к представителям разных культур, традиций и религий, развитие толерантности и сплоченности в молодежной среде.

Отдельным направлением профилактической работы является взаимодействие с иностранными студентами, обучающимися в вузах Барнаула. Комитет совместно с образовательными учреждениями проводит мероприятия, направленные на их социальную и культурную адаптацию. Особое внимание уделяется вопросам постановки на миграционный учет, прикрепления к медицинским организациям, а также обеспечению безопасности проживания иностранных граждан.

Оксана Финк подчеркнула необходимость расширения форматов вовлечения иностранных студентов в общественную жизнь города. Она поручила комитету по делам молодежи активнее включать их в волонтерские инициативы, студенческие объединения и культурные проекты, что позволит укрепить доверие, улучшить коммуникацию между студентами разных стран и снизить риски возникновения деструктивных настроений.

В ходе заседания своим опытом поделился профессор кафедры теории и истории права и государства Барнаульского юридического института МВД России Сергей Моисеев. Он рассказал о двух действующих профилактических проектах - "Равный – равному" и "Студенчество – школам". Эти инициативы направлены на распространение среди молодежи информации антиэкстремистской направленности.

Суть проектов заключается в том, что специально подготовленные студенты и курсанты проводят интерактивные лекции, беседы и дискуссии со своими сверстниками и школьниками. Такой формат, как отметил Сергей Моисеев, помогает донести важные идеи и ценности в доступной и доверительной форме.

За время существования этих инициатив профилактическими мероприятиями охвачено уже около 20 тысяч учащихся и студентов города. По мнению экспертов, подобная форма работы доказала свою эффективность, поскольку взаимодействие происходит в среде ровесников, что делает профилактическое воздействие более естественным и убедительным.

Оксана Финк дала поручение городскому комитету по образованию совместно с Барнаульским юридическим институтом МВД России рассмотреть возможность расширения охвата образовательных учреждений проектом "Студенчество – школам". Она также акцентировала внимание на необходимости усиления работы в школах по раннему выявлению признаков деструктивного поведения и интереса учащихся к экстремистским сообществам.

Кроме того, участники заседания затронули новую тенденцию - случаи вовлечения в экстремистскую деятельность пожилых людей. В связи с этим комиссия приняла решение включить в планы профилактической работы мероприятия, направленные на старшее поколение горожан.