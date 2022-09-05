Ни одной полноценной продлёнки не оказалось в барнаульских школах

В барнаульских школах на 1 сентября 2022 года нет ни одной полноценной платной или бесплатной продлёнки. Причём такое положение дел сохраняется уже несколько лет. Об этом amic.ru сообщили в комитете по образованию краевой столицы.

Как отметили власти, в городе нет полноценных, работающих по всем нормативам группы продлённого дня, не было их уже в пандемийном 2020 году. Главная причина отсутствия продлёнок — нехватка свободных помещений в школах. В комитете пояснили, что в городе каждый год увеличивается количество обучающихся, и сейчас существует дефицит помещений в общеобразовательных организациях.

«Тенденция дефицита помещений усугубляется введением в соответствии с федеральными образовательными стандартами начального общего, основного общего, среднего общего образования внеурочной деятельности. Таким образом, в образовательном процессе задействованы все кабинеты», — объяснили чиновники.

При этом при организации продлёнок школы должны обеспечивать соблюдение личной гигиены детей, организовывать для них питание, дневной сон (для первоклассников), прогулки и спортивный час. В продлёнках дети должны отдыхать, заниматься самоподготовкой, для них должны быть предусмотрены культурные мероприятия и занятия по интересам, сообщили в комитете. Для этого нужны материально-технические, кадровые и другие условия, которые сейчас барнаульские школы соблюсти не могут.

Решение об открытии продлёнки принимают сами учебные заведения с учётом мнения родителей.

Отметим, что в конце августа amic.ru обзванивал школы Барнаула, и в большинстве из них (№ 38, 49, 51, 79, 81, 86, 101, 125, 126, 132, 117 и так далее) журналисту сообщили, что продлёнки в их организациях уже давно закрылись. Тем не менее в СОШ № 31 рассказали, что у них продлёнка всё ещё работает.

В комитете по образованию уточнили, что такие группы, как в 31-й школе, нельзя считать полноценными продлёнками, ведь там не соблюдаются все требования. При этом в Барнауле всё ещё остаются частные продленки, но финансово «потянуть» их могут далеко не все родители.

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