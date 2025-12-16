Названа самая любимая рыба среди россиян
Возглавила рейтинг селедка
16 декабря 2025, 19:00, ИА Амител
Самой популярной рыбой у россиян является селедка, на втором месте – лососевые, а замыкают пятерку треска, скумбрия и минтай. Об этом в интервью РИА Новости сообщил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.
Эксперт отметил, что потребление рыбы и продукции из нее в России выше, чем во многих странах мира, однако пока не достигло рекомендуемых Минздравом норм.
По словам Зверева, поручение президента России Владимира Путина о повышении уровня потребления рыбы является сложной задачей: россияне и так знают о пользе продукта, поэтому важен переход к более активному потреблению.
Ранее Путин заявил о недостаточном потреблении рыбы россиянами поручил правительству разработать меры по повышению доступности морепродуктов для жителей всех регионов России.
Так любимые или популярные? Потому что любить то я могу форель, но покупать только минтай
19:10:41 16-12-2025
-- Кто там к этому "експерту" рядом живет? Напишите ему матюги и облепите все, к чему он касается..
19:40:08 16-12-2025
Любимая рыба - конечно, колбаса (но это было в советское время, когда колбаса была из правильного мяса и всего остального - ГОСТ)
19:51:10 16-12-2025
селедка, потому что рыба стала недоступной по цене для россиян
20:03:22 16-12-2025
И я, и я, и я, и я ...
22:23:31 16-12-2025
И так сто миллионов россиян (20:03:22 16-12-2025) Так любимые или популярные? Потому что любить то я могу форе... Форель если озерная как по мне хуже селедки, осетр нормально.
21:17:26 16-12-2025
"Путина о повышении уровня потребления рыбы является сложной задачей: россияне и так знают о пользе продукта, поэтому важен переход к более активному потреблению"==== Рыбку не кормят и не поят, но она дороже мяса.
21:37:10 16-12-2025
Гость (21:17:26 16-12-2025) "Путина о повышении уровня потребления рыбы является сложной... Ну так рыболовный сейнер подороже трактора будет. Плюс холодильники, доставка и тд.
21:59:12 16-12-2025
Гость (21:37:10 16-12-2025) Ну так рыболовный сейнер подороже трактора будет. Плюс холод... Улов гонят в другие страны. На внутренний рынок мало что остается.
23:08:11 16-12-2025
Гость (21:59:12 16-12-2025) Улов гонят в другие страны. На внутренний рынок мало что ост... Рыбы в магазине хоть .опой ешь. Нехватчик.
22:59:28 16-12-2025
Было время когда в столовой был рыбный день.
08:28:56 17-12-2025
Александр (22:59:28 16-12-2025) Было время когда в столовой был рыбный день.... Ничего не мешает тебе и сейчас устроить рыбный день. При сысысыре в этот день только минтай да путассу были в ассортименте для трудящихся.
00:19:09 17-12-2025
Я бы с удовольствием ел сёмгу, но ем селёдку и минтая, и то по праздникам, так как на большее денег не хватает. Лучше купить 3-4 кило мяса, чем сёмгу или форель. На севере, на заводах, её выкидывают, достав икру, те самым создавая дефицит, и задира цены до небес.
08:26:11 17-12-2025
Гость (00:19:09 17-12-2025) Я бы с удовольствием ел сёмгу, но ем селёдку и минтая, и то ... Бред. Семга и форель в основном не дикие, а с садков, с рыбьих ферм. Никто ничего не выкидывает мз-за икры. Дикие семга и форель очень дорогие, чтобы их выкидывать.
08:48:19 17-12-2025
Взял вчера кижуча. За 3,5 кг отдал 2900. Часть засолил. Остаток в морозилке лежит.
09:30:53 17-12-2025
Гость (08:48:19 17-12-2025) Взял вчера кижуча. За 3,5 кг отдал 2900. Часть засолил. Оста... запасы на год? хватит?
14:10:11 17-12-2025
Гость (08:48:19 17-12-2025) Взял вчера кижуча. За 3,5 кг отдал 2900. Часть засолил. Оста...
где брал?
14:16:58 17-12-2025
Гость (14:10:11 17-12-2025) где брал?... В магазине само собой)) В маяк на трамвале докатился. Пара остановок от дома. Сегодня будем малосольные ребрышки пробовать.
11:55:14 17-12-2025
Самая любимая- это доступная. Коты мои тоже любят красную рыбу, но вынуждены обходиться дешёвым аналогом.
11:58:28 17-12-2025
Кижуча тоже солят?
13:02:50 17-12-2025
гость (11:58:28 17-12-2025) Кижуча тоже солят? ... что может помешать?
12:44:13 17-12-2025
Килька наше все!