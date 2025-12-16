Возглавила рейтинг селедка

Блюда из рыбы / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Самой популярной рыбой у россиян является селедка, на втором месте – лососевые, а замыкают пятерку треска, скумбрия и минтай. Об этом в интервью РИА Новости сообщил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.

Эксперт отметил, что потребление рыбы и продукции из нее в России выше, чем во многих странах мира, однако пока не достигло рекомендуемых Минздравом норм.

По словам Зверева, поручение президента России Владимира Путина о повышении уровня потребления рыбы является сложной задачей: россияне и так знают о пользе продукта, поэтому важен переход к более активному потреблению.

Ранее Путин заявил о недостаточном потреблении рыбы россиянами поручил правительству разработать меры по повышению доступности морепродуктов для жителей всех регионов России.