Диетологи дали советы, чем не стоит запивать блины

Масленичная неделя в России в этом году пройдет с 16 по 22 февраля

16 февраля 2026, 21:37, ИА Амител

Врач-эндокринолог и диетолог Антон Поляков рассказал, с какими продуктами и напитками не стоит сочетать блины. Комментарий специалист дал в беседе с aif.ru накануне масленичной недели.

По словам врача, строгих ограничений по начинкам для блинов нет.

«В принципе, плюс-минус блины можно сочетать со всем. Глобальных проблем здесь нет. То есть блин можно и с рыбой сделать, и с мясом», — отметил Поляков.

При этом специалист подчеркнул, что запивать блины некоторыми напитками не рекомендуется.

«С молоком, молочными продуктами, с алкогольными напитками, с напитками, которые подвержены брожению, точно не надо потреблять блины… В целом потребление молока взрослым человеком — большой вопрос», — пояснил врач.

Антон Поляков также обратил внимание на то, что при использовании стандартного рецепта блинов от этого блюда стоит отказаться людям с рядом заболеваний и состояний. В частности, блины не рекомендуются при ожирении, сахарном диабете, серьезных заболеваниях желудочно-кишечного тракта, аллергии на глютен, непереносимости яичного белка, дефиците лактазы, а также при пищевой аллергии.