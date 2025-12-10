НОВОСТИЭкономика

Стало известно, стоит ли ждать россиянам дефицита икры к Новому году

Цены на рыбу и икру к концу года даже могут снизиться

10 декабря 2025, 07:45, ИА Амител

Красная икра / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Красная икра / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Вице-премьер Дмитрий Патрушев заверил, что дефицита красной икры к Новому году не ожидается. Об этом чиновник сообщил в беседе с РИА Новости.

Ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков уже отмечал, что россияне смогут спокойно купить икру к праздникам. По его словам, успешная путина обеспечивает достаточный объем сырья, а цены на рыбу и икру к концу года даже могут снизиться.

Патрушев подтвердил эту оценку, указав, что продукт поступит на прилавки в нужном объеме.

«В достаточном количестве. Я думаю, что проблем здесь не будет», – сказал вице-премьер, отвечая на вопрос о запасах икры перед новогодней ночью.

Ранее сообщалось, что спрос на красную икру среди жителей России заметно снизился, свидетельствует исследование, проведенное компанией NTech. Выяснилось, что за девять месяцев 2025 года объемы продаж этого деликатеса уменьшились на 45,1% в натуральном выражении, а в денежном – на 10,1%.

Черная икра / ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Эксперты предупредили о фальшивой икре, которую продают мошенники в соцсетях

На фоне новогоднего ажиотажа участились случаи продажи фальсификата — покупателям предлагают смесь воды и желатина вместо настоящей красной икры
Avatar Picture
Гость

09:02:17 10-12-2025

Нормально... падение продаж на 45%, а в деньгах 10%. Неплохо так ценник вырос! Нужно еще поднять цену, чтобы рост был, у нас же всюду рост!

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:07:58 10-12-2025

Не стоит, с такими ценами, нам на яйца с мазиком то денежку наскрести бы, для классического оливье, а вы тут про икру какую то.
То теперь токма для бояръ

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:21:11 10-12-2025

Гость (09:07:58 10-12-2025) Не стоит, с такими ценами, нам на яйца с мазиком то денежку ... Да не нойте вы уже, в магазинах не протолкнуться, улицы и дворы машинами забиты, все плохо живут, ага. А вы все ноете что с голоду пухнете

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:34:53 10-12-2025

Гость (09:21:11 10-12-2025) Да не нойте вы уже, в магазинах не протолкнуться, улицы и дв... так он вместо работы в 10-м часу строчит коменты в газете. конечно откуда деньги будут.. я вот в магаз хожу 1 чек 12 000. и икру едим как обычный продукт а не деликатес к НГ. слава Богу

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:35:48 10-12-2025

Гость (09:21:11 10-12-2025) Да не нойте вы уже, в магазинах не протолкнуться, улицы и дв... поддержу . тут очень много нищих, у которых есть время или с компа или со смартфона строчить в инет. с оплаченной сеть и тд

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ыть

09:46:22 10-12-2025

Рост цен на икру создан искусственно. Меньше добывать не стали. Просто антимонопольной службе надо лучше работать. Сговор сто пудов есть. Штрафануть всех производителей на 5 годовых оборотов, чтобы даже на копейку боялись цену в следующий раз поднять.

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
вот так.

16:47:14 10-12-2025

Ну, значит, антимонопольщикам полные карманы икры напихали?

  2 Нравится
Ответить
