Стало известно, стоит ли ждать россиянам дефицита икры к Новому году

Цены на рыбу и икру к концу года даже могут снизиться

10 декабря 2025, 07:45, ИА Амител

Красная икра / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Вице-премьер Дмитрий Патрушев заверил, что дефицита красной икры к Новому году не ожидается. Об этом чиновник сообщил в беседе с РИА Новости.

Ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков уже отмечал, что россияне смогут спокойно купить икру к праздникам. По его словам, успешная путина обеспечивает достаточный объем сырья, а цены на рыбу и икру к концу года даже могут снизиться.

Патрушев подтвердил эту оценку, указав, что продукт поступит на прилавки в нужном объеме.

«В достаточном количестве. Я думаю, что проблем здесь не будет», – сказал вице-премьер, отвечая на вопрос о запасах икры перед новогодней ночью.

Ранее сообщалось, что спрос на красную икру среди жителей России заметно снизился, свидетельствует исследование, проведенное компанией NTech. Выяснилось, что за девять месяцев 2025 года объемы продаж этого деликатеса уменьшились на 45,1% в натуральном выражении, а в денежном – на 10,1%.