Стало известно, стоит ли ждать россиянам дефицита икры к Новому году
Цены на рыбу и икру к концу года даже могут снизиться
10 декабря 2025, 07:45, ИА Амител
Вице-премьер Дмитрий Патрушев заверил, что дефицита красной икры к Новому году не ожидается. Об этом чиновник сообщил в беседе с РИА Новости.
Ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков уже отмечал, что россияне смогут спокойно купить икру к праздникам. По его словам, успешная путина обеспечивает достаточный объем сырья, а цены на рыбу и икру к концу года даже могут снизиться.
Патрушев подтвердил эту оценку, указав, что продукт поступит на прилавки в нужном объеме.
«В достаточном количестве. Я думаю, что проблем здесь не будет», – сказал вице-премьер, отвечая на вопрос о запасах икры перед новогодней ночью.
Ранее сообщалось, что спрос на красную икру среди жителей России заметно снизился, свидетельствует исследование, проведенное компанией NTech. Выяснилось, что за девять месяцев 2025 года объемы продаж этого деликатеса уменьшились на 45,1% в натуральном выражении, а в денежном – на 10,1%.
09:02:17 10-12-2025
Нормально... падение продаж на 45%, а в деньгах 10%. Неплохо так ценник вырос! Нужно еще поднять цену, чтобы рост был, у нас же всюду рост!
09:07:58 10-12-2025
Не стоит, с такими ценами, нам на яйца с мазиком то денежку наскрести бы, для классического оливье, а вы тут про икру какую то.
То теперь токма для бояръ
09:21:11 10-12-2025
Гость (09:07:58 10-12-2025) Не стоит, с такими ценами, нам на яйца с мазиком то денежку ... Да не нойте вы уже, в магазинах не протолкнуться, улицы и дворы машинами забиты, все плохо живут, ага. А вы все ноете что с голоду пухнете
16:34:53 10-12-2025
Гость (09:21:11 10-12-2025) Да не нойте вы уже, в магазинах не протолкнуться, улицы и дв... так он вместо работы в 10-м часу строчит коменты в газете. конечно откуда деньги будут.. я вот в магаз хожу 1 чек 12 000. и икру едим как обычный продукт а не деликатес к НГ. слава Богу
16:35:48 10-12-2025
Гость (09:21:11 10-12-2025) Да не нойте вы уже, в магазинах не протолкнуться, улицы и дв... поддержу . тут очень много нищих, у которых есть время или с компа или со смартфона строчить в инет. с оплаченной сеть и тд
09:46:22 10-12-2025
Рост цен на икру создан искусственно. Меньше добывать не стали. Просто антимонопольной службе надо лучше работать. Сговор сто пудов есть. Штрафануть всех производителей на 5 годовых оборотов, чтобы даже на копейку боялись цену в следующий раз поднять.
16:47:14 10-12-2025
Ну, значит, антимонопольщикам полные карманы икры напихали?