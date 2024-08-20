Не оставим в беде. Жители Алтайского края отправили 40 тонн помощи в Курскую область

Следующая отправка при поддержке "Единой России" состоится в конце августа

20 августа 2024, 15:30, ИА Амител

Гуманитарный груз из Алтайского края / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Алтайский край вновь поддержал жителей Курской области, вынужденных покинуть свои дома из-за атаки ВСУ. 19 и 20 августа из Барнаула выехали две фуры, груженные 40 тоннами продуктов питания, питьевой воды и необходимых вещей.

Акция стала продолжением масштабной волны помощи, начавшейся 17 августа, когда из Барнаула отправились первые четыре фуры с 70 тоннами гуманитарного груза.

Организаторами сбора и отправки помощи выступили активисты регионального штаба Всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, "Женского движения Единой России" и Комитета семей воинов Отечества под руководством Кристины Юстус.

К акции присоединились местные отделения "Единой России", волонтерские объединения "Алтай за Победу", "Vесточка из дома – с Zаботой о солдате", "Надежный тыл", благотворительный фонд "За СВОих" и другие.

Поддержку оказали депутаты АКЗС, барнаульской гордумы и Думы города Бийска, компания "Алтай-Аско-Транс" и другие предприниматели. А также сенаторы Виктор Зобнев и Наталья Кувшинова.

"Весь Алтайский край собирал этот груз. Не могла остаться в стороне и передала людям, оставившим свои дома, одеяла, подушки, постельное белье. Курянам сейчас важно чувствовать, что вместе с ними вся Россия", – говорит Наталья Кувшинова.Губернатор Алтайского края Виктор Томенко отметил, что состав гуманитарного груза сформировали на основе запросов, поступивших из Курской области.

Гуманитарный груз из Алтайского края / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Глава Барнаула и секретарь городского отделения "Единой России" Вячеслав Франк напомнил, что пункты сбора помощи для курян работают по всему городу, в том числе в общественных приемных "Единой России" с 10:00 до 17:00 на проспекте Строителей, 24, улице Союза Республик, 34 и проспекте Социалистическом, 63.

Он также сообщил о планах следующей отправки гуманитарной помощи в конце августа.

Вице-спикер АКЗС, первый заместитель секретаря реготделения "Единой России" Денис Голобородько выразил благодарность перевозчикам, доставляющим грузы мирным жителям и на передовую.

"Обязательно продолжим помогать Курской области и, конечно, нашим бойцам в зоне СВО", – подчеркнул он.