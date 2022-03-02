Баки на площади Сахарова будут демонтировать четыре месяца

Демонтаж баков на пл. Сахарова / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

На площади Сахарова начался демонтаж баков — водных резервуаров, которые были установлены в начале прошлого века. Об этом сообщает altapress.ru со ссылкой на собственника участка, директора компании «Барнаульская крепость» Андрея Козлова. По его словам, рабочие уберут четыре ёмкости — почти все из них находятся в аварийном состоянии.

«В результате проведённого технического обследования сооружений (два подземных резервуара ёмкостью 400 куб. м и два — 800 куб. м, технический тоннель и подпорные стенки), анализа выявленных дефектов и повреждений определено их техническое состояние, характеризующееся категориями от «ограниченно работоспособного» до «аварийного», — отметил он.

Специалисты установили, что повреждены железобетонные и металлические конструкции, инженерные системы резервуаров, а склоны и площадки насыпи подверглись эрозии.

«Аварийное состояние — категория технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, включая состояние грунтов основания, характеризующееся повреждениями и деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей способности и опасности обрушения», — сообщил Андрей Козлов.

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Демонтировать баки будут спецтехникой: специалисты задействуют экскаваторы, гидромолоты, самосвалы. На подрядные работы договор заключён с ООО «СЦСМ». Рабочие, отмечает предприниматель, будут трудиться «предельно осторожно, обдумывая каждый шаг», ведь «невозможно предугадать, как поведёт себя демонтируемая конструкция».

«Для работ по демонтажу разработан проект производства работ, согласно которому происходит поэтапный демонтаж резервуаров, — верхняя часть до середины резервуаров, нижняя часть, фундаменты резервуаров, технический тоннель. Ориентировочно на работы по разработке участка запланировано около четырёх месяцев», — сообщил Андрей Козлов.

Что известно о баках?

Резервуары появились на нынешней площади Сахарова в 1920-х годах для снабжения водой города. В то время вода добывалась из артезианских скважин. Баки были скрыты искусственными холмами. Своё назначение резервуары перестали исполнять с 1960-х годов, когда воду начали брать из очистных сооружений на Оби и появилась современная система водопровода. Тогда ёмкости опустошили, отрезали от коммуникаций, подготовили к списанию и перевели в нерабочий режим.

О возможном демонтаже резервуаров активно говорили ещё в начале 2000-х годов. Но тогда необходимости в этом не было. Кроме того, площадь Сахарова и сцена, находящаяся там, была единственным местом в Барнауле, где проводились массовые мероприятия. Сейчас в городе появились другие территории, подходящие для этого, — площадь Свободы, улица Мало-Тобольская и другие.

По данным сайта администрации Барнаула, площадь, расположенная на пересечении улиц Димитрова и Молодёжной с Социалистическим проспектом, получила название в 1991 году в честь 70-летия академика Андрея Дмитриевича Сахарова. В 1940-е годы на территории, где сегодня находится площадь, пространство представляло собой пустырь с балками и оврагами. Сейчас там располагается краевой театр драмы, сквер, ледовый дворец «Титов-Арена», бассейн «Обь», отделение Центробанка.