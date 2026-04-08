На Алтае возле пивного бара пьяный мужчина напал с ножом на подростка

Юноше оказали экстренную медицинскую помощь

08 апреля 2026, 16:31, ИА Амител

Складной нож в руке / Фото: amic.ru

В Горно-Алтайске ранним утром 6 апреля 38-летний мужчина напал с ножом на 17-летнего подростка у бара "Пивной дом" на улице Ленина. Пострадавший выжил, его госпитализировали, сообщили в СУ СКР по Республике Алтай.

По предварительным данным, около 06:00 между мужчиной, находившимся в состоянии опьянения, и подростком произошел конфликт. В ходе ссоры злоумышленник достал нож и нанес удар в шею несовершеннолетнего.

«Юноше оказали экстренную медицинскую помощь и доставили в больницу. Сейчас он проходит лечение, угрозы для жизни нет», — отметили в ведомстве.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ — покушение на убийство. Следователи устанавливают все обстоятельства инцидента и назначают необходимые экспертизы. Расследование продолжается.

