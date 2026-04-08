На Алтае возле пивного бара пьяный мужчина напал с ножом на подростка

08 апреля 2026, 16:31, ИА Амител

Складной нож в руке / Фото: amic.ru
В Горно-Алтайске ранним утром 6 апреля 38-летний мужчина напал с ножом на 17-летнего подростка у бара "Пивной дом" на улице Ленина. Пострадавший выжил, его госпитализировали, сообщили в СУ СКР по Республике Алтай.

По предварительным данным, около 06:00 между мужчиной, находившимся в состоянии опьянения, и подростком произошел конфликт. В ходе ссоры злоумышленник достал нож и нанес удар в шею несовершеннолетнего.

«Юноше оказали экстренную медицинскую помощь и доставили в больницу. Сейчас он проходит лечение, угрозы для жизни нет», — отметили в ведомстве.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ — покушение на убийство. Следователи устанавливают все обстоятельства инцидента и назначают необходимые экспертизы. Расследование продолжается.

Ранее в Новоалтайске едва не случилась трагедия в коммунальной квартире из‑за шумного застолья. Как сообщили в управлении по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края, одна из жительниц, разбуженная громкими посиделками соседей, устроила опасную сцену с ножом.

дети алкоголь Республика Алтай

Гость

16:41:55 08-04-2026

Что делал несовершеннолетний в 6 утра около пивного бара?

гость

16:49:00 08-04-2026

а как он напал то? вроде ж турчак всё бары запретил!

Гость

16:57:23 08-04-2026

Суд разберрется кто был злоумышленником...А может и не разберется...

Вежливый Человек

17:00:50 08-04-2026

Надо срочно запретить ножи или хотя-бы бары - нужны безалкогольные бары без ножей!
Стану депутатом обязательно предложу!

гость

17:58:08 08-04-2026

Вежливый Человек (17:00:50 08-04-2026) Надо срочно запретить ножи или хотя-бы бары - нужны безалког... Там злые трезвые посетители будут гасить друг друга стульями

Гость

21:14:11 08-04-2026

гость (17:58:08 08-04-2026) Там злые трезвые посетители будут гасить друг друга стульями... Это очень хорошо - искренность отношений не замутненная алкоголем бесценна.
Стукать друг-друга стульями необходимо от души и с размахом, сохраняя память на долгие годы.

