На Алтае возле пивного бара пьяный мужчина напал с ножом на подростка
Юноше оказали экстренную медицинскую помощь
08 апреля 2026, 16:31, ИА Амител
В Горно-Алтайске ранним утром 6 апреля 38-летний мужчина напал с ножом на 17-летнего подростка у бара "Пивной дом" на улице Ленина. Пострадавший выжил, его госпитализировали, сообщили в СУ СКР по Республике Алтай.
По предварительным данным, около 06:00 между мужчиной, находившимся в состоянии опьянения, и подростком произошел конфликт. В ходе ссоры злоумышленник достал нож и нанес удар в шею несовершеннолетнего.
«Юноше оказали экстренную медицинскую помощь и доставили в больницу. Сейчас он проходит лечение, угрозы для жизни нет», — отметили в ведомстве.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ — покушение на убийство. Следователи устанавливают все обстоятельства инцидента и назначают необходимые экспертизы. Расследование продолжается.
Ранее в Новоалтайске едва не случилась трагедия в коммунальной квартире из‑за шумного застолья. Как сообщили в управлении по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края, одна из жительниц, разбуженная громкими посиделками соседей, устроила опасную сцену с ножом.
16:41:55 08-04-2026
Что делал несовершеннолетний в 6 утра около пивного бара?
16:49:00 08-04-2026
а как он напал то? вроде ж турчак всё бары запретил!
16:57:23 08-04-2026
Суд разберрется кто был злоумышленником...А может и не разберется...
17:00:50 08-04-2026
Надо срочно запретить ножи или хотя-бы бары - нужны безалкогольные бары без ножей!
Стану депутатом обязательно предложу!
17:58:08 08-04-2026
Вежливый Человек (17:00:50 08-04-2026) Надо срочно запретить ножи или хотя-бы бары - нужны безалког... Там злые трезвые посетители будут гасить друг друга стульями
21:14:11 08-04-2026
гость (17:58:08 08-04-2026) Там злые трезвые посетители будут гасить друг друга стульями... Это очень хорошо - искренность отношений не замутненная алкоголем бесценна.
Стукать друг-друга стульями необходимо от души и с размахом, сохраняя память на долгие годы.