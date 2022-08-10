Алтай стал популярным именем у киргизов. Почему так называют детей

Алтай оказался одним из популярных киргизских мужских имён, сообщает «Sputnik Кыргызстан».

Родители выбирают для ребёнка такое имя, если хотят, чтобы сын был высоким, как алтайские горы, а также патриотом, который защитит свою землю и народ.

«Также у него есть значение „алты ай“ (шесть месяцев). Если ребёнок рождался раньше срока, так называли с пожеланием долгой жизни, чтобы ребёнка обходили напасти», — сказано в публикации.

Ранее алтайский шаман Артём Игнатенко высказался о мистических причинах спецоперации на Украине.