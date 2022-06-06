Алтайский край поможет восстановить поврежденный в ходе боевых действий район в ЛНР

Алтайский край поможет в восстановлении инфраструктуры Славяносербского района ЛНР, сообщает «КП-Донецк» со ссылкой на администрацию муниципалитета.

Там уточнили, что в Славяносербский район уже прибыла делегация из Алтайского края с рабочим визитом. Ее возглавляет зампредседателя регионального правительства Денис Губин.

Цель поездки — ознакомиться «с проблемными вопросами района для оказания помощи и в дальнейшем восстановлении социальных объектов, коммунальной инфраструктуры и благоустройстве территорий». Также в ходе встречи были намечены совместные планы по восстановлению жилья и дорог.

Ранее сообщалось, что в ЛНР погиб российский генерал-майор Роман Кутузов.