Генерал-майор Роман Кутузов погиб на Украине

Генерал-майор ВС РФ Роман Кутузов погиб в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщил военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков в Telegram.

По его данным, командир «повёл в атаку людей». Журналист также назвал Кутузова четвёртым российским генералом, погибшим в бою.

«Речь идёт о наших генеральских потерях в Донбассе. Жаль, хороший человек был. Выходец из ВДВ», — написал Сладков.

В Telegram-канале «Военный осведомитель» появилась информация о том, что Кутузов погиб в районе населённого пункта Николаевка Попаснянского района ЛНР.

Минобороны России не комментировало эти данные.

Ранее в ходе спецоперации на Украине погиб выпускник Алтайского госуниверситета.