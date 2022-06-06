Генерал-майор Роман Кутузов погиб на Украине
Его не стало во время выполнения боевой задачи в ЛНР
6 июня 2022, 07:53, Никита Черников
Генерал-майор ВС РФ Роман Кутузов погиб в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщил военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков в Telegram.
По его данным, командир «повёл в атаку людей». Журналист также назвал Кутузова четвёртым российским генералом, погибшим в бою.
«Речь идёт о наших генеральских потерях в Донбассе. Жаль, хороший человек был. Выходец из ВДВ», — написал Сладков.
В Telegram-канале «Военный осведомитель» появилась информация о том, что Кутузов погиб в районе населённого пункта Николаевка Попаснянского района ЛНР.
Минобороны России не комментировало эти данные.
Ранее в ходе спецоперации на Украине погиб выпускник Алтайского госуниверситета.
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