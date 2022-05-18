Цены на хлеб в Алтайском крае с начала года выросли более чем на 10%
52,2 млн рублей выделили на поддержку производителей хлеба, что должно помочь сдержать рост цен
Цены на хлеб в Алтайском крае в первом квартале 2022 года выросли на 10,1%. Об этом в ходе интернет-форума рассказал глава Алтайпищепрома Александр Большаков.
«Наибольший прирост на 11,1% за квартал произошёл по хлебу и булочным изделиям из пшеничной муки. Хлеб ржаной и ржано-пшеничный за этот же период подорожал на 7,4%», — сказал он.
Из федерального бюджета в 2022 году на поддержку производителей хлебобулочных изделий в регионе выделили 52,2 млн рублей. Эти средства должны помочь сдержать рост цен на продукцию.
Большаков пояснил, что пока заявки на получение субсидий не принимаются, поскольку нужно привести определённые нормы в соответствие с законодательством.
В 2021 году подобной мерой поддержки воспользовались 32 предприятия и индивидуальных предпринимателя.