Cola, Orange, Lemon. В барнаульских супермаркетах начали появляться «импортозамещенные» лимонады

Стоимость бутылки объёмом примерно 0,5 литра — 79 рублей

28 мая 2022, 21:34

Импортозамещённые лимонады появились на прилавках барнаульского магазина. Корреспондент amic.ru зашёл в один из супермаркетов краевой столицы и нашёл там напитки с названием Cola, Lemon и Orange, которые цветовой гаммой и оформлением «отдалённо» напоминают Coca-Cola, Sprite и Fanta.

Стоимость «заменителей» оценили в 79 рублей — столько же стоит и полулитровая бутылка оригинальной «Колы».

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