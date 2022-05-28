Cola, Orange, Lemon. В барнаульских супермаркетах начали появляться «импортозамещенные» лимонады

Импортозамещённые лимонады появились на прилавках барнаульского магазина. Корреспондент amic.ru зашёл в один из супермаркетов краевой столицы и нашёл там напитки с названием Cola, Lemon и Orange, которые цветовой гаммой и оформлением «отдалённо» напоминают Coca-Cola, Sprite и Fanta.

Стоимость «заменителей» оценили в 79 рублей — столько же стоит и полулитровая бутылка оригинальной «Колы».