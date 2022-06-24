«И эта песня в мире эхом отзовется»: в Барнауле открылся фестиваль имени Роберта Рождественского

Участие в котором приняла дочь поэта Екатерина с сыновьями, дочерью и внучкой и губернатор Виктор Томенко

24 июня 2022, 19:49

24 июня в театре драмы Алтайского края открыли фестиваль Роберта Рождественского. Там прошла концертная программа «И эта песня в мире эхом отзовется», участие в котором приняла дочь Роберта Рождественского, Екатерина с сыновьями, дочерью и внучкой

В ходе мероприятия на сцену поднялся губернатор Виктор Томенко, который прочитал стих для собравшихся, почтив память поэта, которому накануне исполнилось бы 90 лет. Также зрителей выступил оркестр алтайской филармонии.

Розенбаум и Долина выступят на концерте в Алтайском крае

Розенбаум и Долина выступят на концерте в Алтайском крае

Напомним, что 25 июня программа фестиваля продолжится в Косихе, а завершит его праздничный концерт, на котором выступят Александр Розенбаум и Лариса Долина.

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