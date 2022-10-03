Мэрия тяготеет к «Вкусной жизни». За что городские власти судятся с поставщиками «Глобуса»

Арбитражный суд Алтайского края рассматривает иск комитета по управлению муниципальной собственностью Барнаула к ООО «АСП» о признании недействительной сделки с «КШП — Глобус» и взыскании ущерба на сумму 1 708 091 руб. 90 коп.

Как рассказала юрист Ирина Тишина, представляющая интересы ООО «АСП», суть дела в следующем. В 2021 году ООО «АСП», по мнению истца, поставило «КШП — Глобус» 23 513 кг полуфабриката гуляша из свинины по завышенной цене.

Такой вывод был сделан на основании проверки КШП, которую в апреле 2022 года провёл комитет по финансовой, налоговой и кредитной политике Барнаула совместно с прокуратурой города. Проверяющие путём опроса всего лишь одного участника рынка — торговой сети «Вкусная жизнь» — выяснили, что гуляш закупался по цене выше рыночной. Сравнив цены гуляша из свинины в магазине и отпускную цену в «АСП», проверяющие сделали вывод, что завышение цены у «АСП» составило 72 руб. 64 коп. за килограмм.

Иск, как рассказала юрист, не подтверждён первичными документами, в которых должны быть указаны объёмы и цены. Также есть путаница — гуляш из свинины сложили с гуляшом из говядины и вывели нечто среднее.

Исходя из этого непонятно, сколько всего КШП закупил гуляша из свинины и почему цена его покупки должна сравниваться именно с ценой гуляша во «Вкусной жизни».

Также не учтено, что «АСП» готовил гуляш именно для детского питания по особой технологической карте, которая предполагает использование свиного окорока, определённый вес кусков мяса, шоковую заморозку. Если сравнивать цены у разных производителей, говорит юрист, то это должен быть не просто какой-то продукт с названием «гуляш», а изготовленный именно по такой технологической карте.

Проверяющие также не учли, что на цену продукции при поставках комбинату школьного питания оказывают влияние и условия договора — отсрочка платежа на 14 дней и поставка день в день или на следующий день после поступления заявки.

По словам юриста Ирины Тишиной, эта сделка не является недействительной, она не выходит за пределы обычной хозяйственной деятельности. О недействительности и ущербе можно было бы говорить, если бы сделка привела к прекращению деятельности АО «КШП — Глобус» или существенному изменению её масштабов. В данном же случае весь этот гуляш был приготовлен, реализован и принёс доход предприятию. По данным ресурса БФО, чистая прибыль КШП в 2021 году составила 23 097 тыс. рублей, в 2020 году — 19 657 тыс. рублей.