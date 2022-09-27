Власти Казахстана рассказали, будут ли выдавать разыскиваемых военкоматами россиян

Розыск граждан России военкоматами не является основанием для их выдачи на родину, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МВД Казахстана Марата Ахметжанова.

Министр указал, что между государствами есть договорённость экстрадиции преступников. Однако для выдачи необходимо, чтобы человек был объявлен в международный розыск и инкриминируемое ему деяние в Казахстане тоже считалось уголовным преступлением.

«Если военкоматы будут искать, то это не является правовым основанием для их выдачи», — подчеркнул Ахметжанов.

По последним данным, с 21 сентября в Казахстан прибыло около 98 тысяч граждан России.

Накануне власти Казахстана выразили обеспокоенность миграцией скрывающихся от мобилизации россиян. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что уклонисты «пусть бегут», ведь им ещё придётся проситься обратно.

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