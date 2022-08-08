Россиян предупредили о том, что банки могут замораживать их средства

Финансист Мария Ермилова предупредила россиян о том, что банки могут блокировать средства, которые хранятся у них на счетах. Её слова приводит агентство «Прайм».

Подобное может произойти, например, если на счёт клиента периодически приходят деньги, происхождение которых трудно объяснить. Банк может заморозить счёт, ссылаясь на то, что у него вызывают подозрение подобные пополнения.

При этом Ермилова отметила, что такое происходит редко. Чаще средства блокируют из-за задолженностей по алиментам, платежам ЖКХ или кредитам.

Также иногда банк может списывать средства со счёта клиента, если это прописано в договоре. Например, плата за обслуживание.