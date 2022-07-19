В Барнауле нашли самый красивый гриб: «Милашка нежнейшей красоты»

Жительница Барнаула рассказала в паблике «Грибники Барнаула и Алтайского края» про найденный в городе белый шелковистый гриб.

«Грибной мир не перестает удивлять. Не ожидала такое встретить на улицах нашего Барнаула. Милашка невероятной, нежнейшей красоты. Вольвариелла шелковистая или Вольвариелла бомбицина. Просто чудо природы», — подчеркнула Ольга.

В Барнауле нашли шелковистый гриб / Фото: Ольга Че / vk.com/grib22rus

Как уточняет «ВикиГриб», Вольвариелла шелковистая — самый красивый пластинчатый гриб, растущий на древесине. Название получил из-за того, что грибы данного рода покрываются своеобразным покрывалом — вольвой. Встречается достаточно редко. Считается съедобным.