В Барнауле нашли самый красивый гриб: «Милашка нежнейшей красоты»
Вольвариелла шелковистая встречается достаточно редко
19 июля 2022, 16:01
Жительница Барнаула рассказала в паблике «Грибники Барнаула и Алтайского края» про найденный в городе белый шелковистый гриб.
«Грибной мир не перестает удивлять. Не ожидала такое встретить на улицах нашего Барнаула. Милашка невероятной, нежнейшей красоты. Вольвариелла шелковистая или Вольвариелла бомбицина. Просто чудо природы», — подчеркнула Ольга.
В Барнауле нашли шелковистый гриб / Фото: Ольга Че / vk.com/grib22rus
Как уточняет «ВикиГриб», Вольвариелла шелковистая — самый красивый пластинчатый гриб, растущий на древесине. Название получил из-за того, что грибы данного рода покрываются своеобразным покрывалом — вольвой. Встречается достаточно редко. Считается съедобным.
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