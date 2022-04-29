Вакантное место скандально ушедшего замглавы Минобрнауки Республики Алтай занял молодой чиновник

В Минобрнауки Республики Алтай назначили нового заместителя главы ведомства. Им стал Александр Лутцев. Информация об этом появилась 28 апреля на сайте регионального Министерства образования и науки.

Согласно материалам интернет-ресурса, Лутцев занимает посты заместителя министра и начальника отдела по молодёжной политике, науке и профессиональному образованию. Официально о переводе Лутцева на новую должность не сообщалось.

Как пишет «Банкфакс», его предшественник Александр Сыркашев ушёл в отставку, которая совпала с привлечением его к административной ответственности за езду без прав.

Издание отмечает, что Александру Лутцеву — 32 года, он уроженец Усть-Канского района. В 2013 году окончил Горно-Алтайский госуниверситет по специальности «прикладная информатика в экономике». Свою карьеру начал в управлении соцподдержки населения Майминского района в качестве специалиста по социальной работе. В 2014-2020 годах работал ведущим специалистом-экспертом отдела информационных технологий ТО Росстата по Республике Алтай. В сентябре 2020 года назначен начальником отдела по молодёжной политике Центра культуры и молодёжной политики Майминского района.

В 2016 году Александр Лутцев возглавил инициативную группу по переводу соцсети «ВКонтакте» на алтайский язык. Несмотря на активно начатую работу группы по переводу сайта, в соцсети алтайский язык пока так и не появился.