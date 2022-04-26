Юрист напомнил, что за работу в праздники россиянам полагается отгул или двойная оплата

Сотрудники, которых привлекли к работе в праздничные дни, имеют право на двойную оплату или отгул. Об этом напомнила юрист HeadHunter Татьяна Нечаева.

Она рассказала, что те, кто работает по пятидневной рабочей неделе, будут отдыхать с 30 апреля по 3 мая, а также с 7 по 10 мая. «Шестидневщики» будут отдыхать 1 и 2 мая, а также с 8 по 10 мая. Те, кто работает по сменному графику, в праздничные дни продолжат работать согласно расписанию.

Специалист подчеркнула, что привлекать сотрудника к работе в нерабочее время можно только по письменному согласию, если не произошло катастроф, аварий и прочих несчастных случаев, перечисленных в Трудовом кодексе.

Также особенности привлечения к работе в выходные дни могут быть прописаны в коллективном договоре.

«Таким образом, если человек трудится по стандартному пятидневному графику, но вынужден выйти на работу в период с 30 апреля по 3 мая и/или с 7 по 10 мая, то он должен либо получить за фактически отработанные часы оплату как минимум в двойном размере, либо получить отгулы», — цитирует Нечаеву РИА Новости.

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