За первую половину 2022 года в Сибири закрылись 28 автодилерских центров

За первую половину 2022 года в Сибири закрылись 28 дилерских центров новых автомобилей. Как сообщает «Континент Сибирь», об этом говорят данные исследования «Автобизнесревью».

По их информации, в что целом по России за первую половину 2022 года в России был открыт 151 автоцентр, тогда как прекратили работу 372. В СФО закрылись 28 дилерских центров и начали свою работу 16 новых салонов. При этом в статистике не учитывали дилерскую сеть Renault, которую можно считать закрывшейся — пока большинство сибирских дилеров марки пока продолжает распродавать оставшиеся автомобили и оказывать сервисные услуги.

Самую большую динамику открытия показывают дилеры китайских брендов. Так, в Новосибирске, Красноярске и Кемерово открылись центры китайской CHERY. Также центры китайского премиум-бренда EXEED открылись в Новосибирске, Красноярске, Омске, Иркутске, Барнауле и Кемерово. Некоторые из них заняли площади ушедших из страны марок.