Отмененная "Алтайская зимовка" в парке "Центральный" все-таки может состояться

"Алтайская зимовка" в парке "Центральный" должна была пройти 3 декабря

06 декабря 2023, 16:01, ИА Амител

"Алтайская зимовка – 2019"/ Фото: amic.ru

Фестиваль "Алтайская зимовка" в парке "Центральный" все-таки может состояться. 3 декабря мероприятие отменили из-за погоды, однако сейчас организаторы думают над его переносом. Об этом amic.ru рассказали в "Алтайтурцентре".

Изданию сообщили, что они хотят перенести "Алтайскую зимовку" на субботу, 16 декабря, либо на воскресенье, 17 декабря. Точная дата пока обговаривается, отметили в "Алтайтурцентре".

"Алтайская зимовка" в парке "Центральный" должна была пройти 3 декабря 2023 года. Однако из-за непогоды и шквалистого ветра в целях безопасности посетителей "Алтайтурцентр" отказался от проведения мероприятия. Причем организаторы не пояснили, полная это отмена или же перенос.

По плану организаторов "Алтайской зимовки", парк "Центральный" должен был стать основной площадкой мероприятия. В этот день там должна была пройти концертная и анимационная программы, барабанное шоу, фестиваль напитков и продажа сувенирной продукции и товаров народных мастеров-ремесленников. Кроме того, планировалось организовать площадку исторического фехтования от клуба "Стальной Опоссум" и квест "К зиме готов".

Напомним, что вместе с "Алтайской зимовкой" 3 декабря должен был открыться для посетителей после реконструкции и парк "Центральный". Однако в итоге открытие было отложено. И если "Алтайской зимовки" там не будет, то событие приурочат к открытию катка.