Вы сможете увидеть движущиеся экспонаты Юрского периода и живых тропических бабочек со всего света

27 февраля 2023, 09:05, ИА Амител 4CQwVszH9pSXMZqzx7t

Выставка динозавров в Барнауле / Фото: организаторы выставки

Родители часто задаются вопросом, куда сводить детей, чем их занять и удивить. И то и другое можно сделать на выставке динозавров и тропических бабочек. Интересно будет всем: и мальчишкам, и девчонкам. Да и взрослые получат массу приятных впечатлений.

"Вторжение динозавров"

"Вторжение динозавров" – одна из самых больших выставок в России, она занимает более 1,2 тыс. квадратов. В Барнауле её можно посетить с 4 марта по 9 апреля 2023 года в ТРЦ "Арена" (Павловский тракт,188, 4 этаж). Это интерактивная выставка, созданная вокруг аниматронных (аниматроник – механизм, имитирующий движения живого существа – прим. ред.) движущихся представителей Юрского периода.

Выставка динозавров в Барнауле / Фото: организаторы выставки

Жители и гости города получат уникальную возможность понаблюдать за жизнью огромных динозавров, увидеть существ, обитавших на нашей планете много миллионов лет назад. Например, огромного хищника Тирекса и безобидного вегетарианца Трицератопса, невероятно длинного Диплодока и Стегозавра – одного из самых узнаваемых динозавров благодаря его шипам на спине. Более того, каждый из динозавров оснащён специальным механизмом, позволяющим ему воспроизводить характерные для представителей этого вида движения и звуки. 20 огромных экспонатов, которые двигаются, рычат, при виде вас, прищуривают и тут же широко открывают свои огромные глаза – никого не оставят равнодушными.

Как и динозавры будущего с планеты "Пандора" – драконы из культового фильма "Аватар". Только представьте, сколько оригинальных фотографий можно сделать с вашим ребёнком. Такие выставки, без сомнения, запоминаются на всю жизнь.

Выставка организована с использованием большого количества современных технологий и VR аттракционов, которые удивят вас и вашего ребёнка.









Выставка динозавров в Барнауле / Фото: организаторы выставки

На выставке "Вторжение динозавров" вас ждут бесплатные развлечения:

фото с экспонатами;

фото с 3D-картинами;

пять зон виртуальной реальности – мир Юрского периода;

рисование 3D-ручкой;

кинетическая песочница;

интерактивная песочница;

интерактивный мастер-класс: нарисуй своего динозавра, и он оживёт на экране.

Детям до 3-х лет – вход бесплатный. Ребята с 4 до 14 лет могут пройти по детскому билету. Кроме того, сейчас действует акция: только до 3 марта 2023 года любой билет на выставку можно приобрести за 500 рублей. Билет действителен до конца выставки.

Купить билет можно тут. Все подробности на сайте.

Тропический рай и бабочки со всего мира

Вторая, не менее интересная выставка, – "Планета живых тропических бабочек", которая подарит незабываемые эмоции. На ней собраны крылатые красавицы из разных стран: Африки, Южной Америки, Филиппин.

Чёрно-алые, золотистые, лазурно-голубые, перламутрово-сиреневые. Они имеют различный размер (крылышки могут достигать 12 сантиметров), необычный окрас и свободно порхают по помещению, периодически садясь на восторженных посетителей, на фрукты и цветы. Один взмах крыльев и мир вокруг уже никогда не будет прежним. Вы увидите экзотических бабочек и их рождение буквально на ваших глазах. Посетители могут не только любоваться ими, но также накормить.













Выставка бабочек в Барнауле / Фото: организаторы выставки

Что входит в стоимость:

до 100 разных бабочек в свободном полёте;

возможность увидеть весь жизненный цикл бабочки;

бесплатная фото- и видеосъёмка.

Только представьте, сколько можно сделать потрясающих фотографий для соцсетей. Восторженные комментарии и огромное количество лайков вам гарантировано.

Выставка пройдёт с 4 марта по 9 апреля 2023 года в ТРЦ "Арена" (Павловский тракт, 188, 4 этаж). Купить билет можно тут. Все подробности на сайте.

Выставки проходят с 4 марта по 9 апреля 2023 года в ТРЦ "Арена" ежедневно с 11:00 до 20:00 (кроме понедельника.) Возрастное ограничение 0+

ИП Степанькова Е. Я.

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