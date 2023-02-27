Ожившие динозавры и тропический рай. В Барнаул приехали две уникальные выставки
Вы сможете увидеть движущиеся экспонаты Юрского периода и живых тропических бабочек со всего света
27 февраля 2023, 09:05, ИА Амител 4CQwVszH9pSXMZqzx7t
Родители часто задаются вопросом, куда сводить детей, чем их занять и удивить. И то и другое можно сделать на выставке динозавров и тропических бабочек. Интересно будет всем: и мальчишкам, и девчонкам. Да и взрослые получат массу приятных впечатлений.
"Вторжение динозавров"
"Вторжение динозавров" – одна из самых больших выставок в России, она занимает более 1,2 тыс. квадратов. В Барнауле её можно посетить с 4 марта по 9 апреля 2023 года в ТРЦ "Арена" (Павловский тракт,188, 4 этаж). Это интерактивная выставка, созданная вокруг аниматронных (аниматроник – механизм, имитирующий движения живого существа – прим. ред.) движущихся представителей Юрского периода.
Жители и гости города получат уникальную возможность понаблюдать за жизнью огромных динозавров, увидеть существ, обитавших на нашей планете много миллионов лет назад. Например, огромного хищника Тирекса и безобидного вегетарианца Трицератопса, невероятно длинного Диплодока и Стегозавра – одного из самых узнаваемых динозавров благодаря его шипам на спине. Более того, каждый из динозавров оснащён специальным механизмом, позволяющим ему воспроизводить характерные для представителей этого вида движения и звуки. 20 огромных экспонатов, которые двигаются, рычат, при виде вас, прищуривают и тут же широко открывают свои огромные глаза – никого не оставят равнодушными.
Как и динозавры будущего с планеты "Пандора" – драконы из культового фильма "Аватар". Только представьте, сколько оригинальных фотографий можно сделать с вашим ребёнком. Такие выставки, без сомнения, запоминаются на всю жизнь.
Выставка организована с использованием большого количества современных технологий и VR аттракционов, которые удивят вас и вашего ребёнка.
На выставке "Вторжение динозавров" вас ждут бесплатные развлечения:
- фото с экспонатами;
- фото с 3D-картинами;
- пять зон виртуальной реальности – мир Юрского периода;
- рисование 3D-ручкой;
- кинетическая песочница;
- интерактивная песочница;
- интерактивный мастер-класс: нарисуй своего динозавра, и он оживёт на экране.
Детям до 3-х лет – вход бесплатный. Ребята с 4 до 14 лет могут пройти по детскому билету. Кроме того, сейчас действует акция: только до 3 марта 2023 года любой билет на выставку можно приобрести за 500 рублей. Билет действителен до конца выставки.
Купить билет можно тут. Все подробности на сайте.
Тропический рай и бабочки со всего мира
Вторая, не менее интересная выставка, – "Планета живых тропических бабочек", которая подарит незабываемые эмоции. На ней собраны крылатые красавицы из разных стран: Африки, Южной Америки, Филиппин.
Чёрно-алые, золотистые, лазурно-голубые, перламутрово-сиреневые. Они имеют различный размер (крылышки могут достигать 12 сантиметров), необычный окрас и свободно порхают по помещению, периодически садясь на восторженных посетителей, на фрукты и цветы. Один взмах крыльев и мир вокруг уже никогда не будет прежним. Вы увидите экзотических бабочек и их рождение буквально на ваших глазах. Посетители могут не только любоваться ими, но также накормить.
Что входит в стоимость:
- до 100 разных бабочек в свободном полёте;
- возможность увидеть весь жизненный цикл бабочки;
- бесплатная фото- и видеосъёмка.
Только представьте, сколько можно сделать потрясающих фотографий для соцсетей. Восторженные комментарии и огромное количество лайков вам гарантировано.
Выставка пройдёт с 4 марта по 9 апреля 2023 года в ТРЦ "Арена" (Павловский тракт, 188, 4 этаж). Купить билет можно тут. Все подробности на сайте.
Выставки проходят с 4 марта по 9 апреля 2023 года в ТРЦ "Арена" ежедневно с 11:00 до 20:00 (кроме понедельника.) Возрастное ограничение 0+
ИП Степанькова Е. Я.На правах рекламы
Комментарии в эфире