Падение таза с бетоном привело к гибели каменщика на Алтае

Трагедия произошла 2 июня на территории строящегося объекта

05 июня 2026, 14:17, ИА Амител

Стройка в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Турочакском районе следователи проводят проверку по факту гибели рабочего на строительной площадке. Мужчина получил смертельные травмы после падения емкости с цементным раствором, сообщили в Следственном управлении СКР по Республике Алтай.

Трагедия произошла 2 июня на территории строящегося объекта. По предварительным данным, во время выполнения работ произошел обрыв металлического троса электрической тали.

В результате строительный металлический таз с цементно-песчаным раствором сорвался с высоты и упал на находившегося внизу каменщика. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия до прибытия медиков.

По факту случившегося Турочакский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Республике Алтай организовал процессуальную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 143 УК РФ, — нарушение требований охраны труда.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства трагедии, а также выясняют причины и условия, которые могли привести к несчастному случаю на производстве. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.