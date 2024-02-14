Парки, мост и новый транспорт. Как изменился Барнаул за 4 года руководства Франка

Amic.ru подводит итоги четырехлетней работы Вячеслава Франка. В 2025 году Барнаул обретет уже нового главу

14 февраля 2024, 11:33, ИА Амител

Глава Барнаула Вячеслав Франк / Фото: amic.ru

14 февраля 2020 года главой администрации Барнаула стал Вячеслав Франк. За прошедшие четыре года город значительно преобразился: появились новые парки (а "старые" получили новую жизнь), отремонтирован путепровод на Новом рынке, закуплены новые автобусы и трамваи. Подробнее о том, как изменилась столица Алтайского края за время руководства Вячеслава Франка, – в материале amic.ru.

Справка:



Вячеслав Франк избран главой Барнаула на заседании гордумы 14 февраля 2020 года. Он исполнял обязанности мэра краевой столицы с августа 2019-го после добровольного ухода в отставку Сергея Дугина. С января 2017-го замещал должность первого замглавы администрации города, руководителя аппарата.



Помимо Франка, за кресло мэра боролись восемь кандидатов: депутат БГД Алексей Скосырский и Елена Хрусталева, безработный Алексей Шипунов, пенсионер Василий Часовских, член Общественной палаты Артем Зеров. Бизнесмен Сергей Шумов взял самоотвод за несколько дней до конкурса по отбору кандидатур на должность главы города. Бизнесмен Андрей Крылов и пенсионер Владимир Барсуков снялись уже на заседании. Вячеслава Франка поддержал 31 депутат из 40 парламентариев. 14 февраля он официально вступил в должность главы города.

Борьба со снегом: новая схема и техника

Вячеслав Франк, выступая четыре года назад с предвыборной программой перед депутатами БГД, обещал пересмотреть систему уборки городских улиц от снега. Об изменении подхода к расчистке дорог заговорили на фоне участившихся снегопадов 2020 года, когда город буквально утопал в снегу.

Новая схема уборки улично-дорожной сети была разработана уже осенью 2020 года. Теперь в первую очередь очистке подлежат главные магистрали города и маршруты общественного транспорта, а затем уже все остальные по принципу приоритетности. Система показала свою эффективность, но полностью избавиться от жалоб пока не удалось.

Также в Барнауле создана карта, на которой отображается передвижение спецтехники по уборке снега. С помощью системы "ГЛОНАСС" жители города отслеживают расположение грейдеров, погрузчиков и другой техники из автопарка муниципальных дорожников "Автодорстроя". Также с осени 2023 года все дорожные бригады переведены на круглосуточный режим работы.

Обновился и автопарк снегоуборочной техники – за последние три года Барнаул получил несколько десятков новых самосвалов и погрузчиков. Последнее пополнение произошло весной 2024 года – тогда в город поступили лаповый снегопогрузчик и автогрейдер. На закупку техники из городского бюджета выделили более 15 миллионов рублей.

Но во время сильных снегопадов техники все еще не хватает. Сохраняется и дефицит кадров, особенно дворников. Муниципальные предприятия активно ищут сотрудников, однако из-за тяжелых условий труда очередь из желающих не выстраивается.

Обновление транспорта и разработка своего трамвая

Выступая перед депутатами, Франк также отмечал, что в ближайшую пятилетку необходимо обновление общественного транспорта краевой столицы. В 2022 году он сообщал о планах создания муниципального автобусного предприятия на базе "Горэлектротранса". Тогда глава города подчеркивал, что для этого придется привлечь средства краевого и федерального бюджетов.

В августе 2023 года Алтайский край получил от федерального центра кредит в размере 800 млн рублей на покупку 65 автобусов. 41 из них получит Барнаул, остальные распределят между муниципалитетами региона. В последний раз так много новых автобусов в краевой столице приобретали только при мэре Владимире Баварине.

Предполагается, что автобусы будут ездить по маршрутам № 1 и № 10, их обслуживанием займется новое муниципальное предприятие. Дата выхода их на линию пока неизвестна.

Также на средства краевого бюджета власти региона закупили 10 белорусских трамваев для Барнаула, потратив 716 млн рублей. В конце января 2024-го трамваи, наконец, вышли на маршруты № 1 и № 7.

Параллельно с этим в Барнауле создается собственное предприятие по производству и сборке трамваев. Предполагается, что алтайские вагоны будут едва ли не самыми дешевыми в России, что позволит обновить парк трамваев в краевой столице. Сейчас на предприятии "Алтайгеомаш", которое будет отвечать за изготовление вагонов, завершают работы по сборке кузова и созданию собственных узлов.

Новые парки и зеленые зоны

Анонсировал Франк в своей программе и изменения в озеленении города.

"Мы должны сохранять скверы и парки, создавать зеленые зоны. И эти вопросы будем решать с учетом мнения и потребностей барнаульцев", – обещал глава города.

И действительно, уютных мест для отдыха и занятий спортом в Барнауле стало намного больше. Летом 2020 года практически с нуля создали и благоустроили сквер на пересечении улиц Ускова и Взлетной. На эти цели по нацпроекту "Жилье и городская среда" выделили почти 50 млн рублей.

В 2020 году началось благоустройство парка "Изумрудный". За это время там проложили пешеходные и велосипедные дорожки, восстановили центральную аллею, поставили фонарные столбы, установили амфитеатр, сцену, малые архитектурные формы, скамейки, урны, построили беседки для отдыха, детские спортивные и игровые площадки, восстановили пруд, сделали островок и мостики с набережной. Работы в парке продолжатся и в 2024 году.

В 2023-м начались работы в парке "Центральный". Также к огромной радости горожан идут работы по благоустройству заброшенного парка "Юбилейный".

А до этого новый вид получила зеленая зона в поселке Южном от улицы Герцена до Белинского, также благоустроены Милюзинская роща и набережная реки Оби.

Новый мост на проспекте Ленина

Самой крупной стройкой, которую ждали (и боялись) барнаульцы, стало строительство путепровода в районе Нового рынка. Мост, который соединяет две части краевого центра, был построен в 1962-1963 годах, его признали аварийным из-за дефектов на несущих конструкциях. Работы продлились полтора года – с 10 мая 2022 года по 30 ноября 2023 года.

Строители возвели шесть новых опор (вместо прежних двенадцати) и четыре пролета (вместо шести). Стоимость работ составила более двух миллиардов рублей. Деньги выделили из федерального бюджета.

Кадровые и структурные изменения в мэрии

Вступая в должность главы города, Франк также обещал, что в своей работе будет держать курс на преемственность с прежней администрацией. Он сразу же анонсировал изменения, связанные с формированием своей команды.

"Мы будем пробовать ее менять (структуру администрации. – Прим. ред.). Это процесс не быстрый. Новые люди могут быть, но сначала нужно прописать должностные обязанности, а потом уже подбирать людей. Это ошибка, когда под фигуру делается должность", – сообщал он.

И действительно, за четыре года в кабинетах городской власти произошли серьезные изменения. Заняв пост главы Барнаула, Вячеслав Франк назначил нескольких заместителей главы города и глав комитетов. Новых управленцев получили администрации районов и подведомственные мэрии города организации.

Также в мэрии города произошли структурные изменения, в частности, был реорганизован комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи. Орган местного самоуправления разбили на два отдельных комитета: комитет по дорожному хозяйству и транспорту и комитет по благоустройству.

В целом стоит отметить, что проводимая кадровая политика мэрии Барнаула придерживается курса на омоложение, что является всеобщим федеральным трендом.

Что еще произошло в Барнауле за период руководства Франка?