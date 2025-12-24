Певица Bearwolf подала в суд на бизнесмена из Татарстана, требуя с него 20 млн рублей

Продюсерская компания ответчика зарегистрирована в Лениногорске

24 декабря 2025, 22:30, ИА Амител

Певица Bearwolf и бизнесмен / Фото: соцсети

Певица Bearwolf подала иск в суд против бизнесмена из Татарстана, потребовав почти 20 миллионов рублей. Как сообщает Shot, речь идет о споре, связанном с защитой интеллектуальной собственности.

По информации издания, 29-летняя артистка Валерия Васильевская обратилась в суд с требованием взыскать с предпринимателя Валентина Кангро 20 миллионов рублей. Отмечается, что продюсерская компания ответчика зарегистрирована в Лениногорске.

В разговоре с Shot Валентин Кангро подтвердил, что знает о поданном иске, однако не стал уточнять, в чем именно возникла претензия со стороны артистки. При этом издание отмечает, что ранее бизнесмен носил другую фамилию, которую позже сменил. В интернете он также продвигает себя как CEO по имени Рафаэль и заявляет, что его продюсерский центр, оформленный на индивидуального предпринимателя, сотрудничал с Марго, Zivert, Димой Биланом и американской певицей Pink.

Сообщается, что сама Bearwolf ранее также работала с Валентином Кангро, однако это сотрудничество завершилось судебным разбирательством.

