Все в ужасе. Алсу удивила своим "лишним весом"
Певица приняла участие в съемках новогоднего выпуска шоу Comedy club
24 декабря 2025, 14:52, ИА Амител
Певица Алсу стала гостьей новогоднего выпуска шоу Comedy Club. 42‑летняя артистка, известная стройной фигурой, решила сыграть на контрастах и привлечь внимание публики необычным образом, пишет "Толк".
Во время съемок Алсу появилась в образе, создающем впечатление прибавки в весе, – пластический грим помог артистке предстать перед зрителями в непривычном виде. Кадры со съемок опубликовала в соцсетях супруга Гарика Мартиросяна, Жанна, снимавшая певицу из зала.
В своем аккаунте Алсу сопроводила фото шутливым комментарием:
«Я немножко поправилась. С 1 января записалась в спортзал».
Пост певицы вызвал неоднозначную реакцию. Большинство подписчиков отнеслись к шутке с юмором, оценив самоиронию артистки. Однако часть аудитории посчитала тему лишнего веса не лучшей основой для юмора. Одна из пользовательниц соцсетей написала:
«Так себе стеб. Очень часто лишний вес прилипает после лечения. И очень неприятно, когда над этим глумятся».
Алсу, исполнительница хита "Зимний сон", была замужем за бизнесменом Яном Абрамовым. У пары трое детей. Несмотря на материнство, певица на протяжении многих лет сохраняет стабильный вес и узнаваемый стройный силуэт.
15:02:37 24-12-2025
Ну так хоть дуростью привлечь к себе внимание.
15:49:05 24-12-2025
гость (15:02:37 24-12-2025) Ну так хоть дуростью привлечь к себе внимание.... А по-моему вы бредите. Не являясь ее поклонником, помню как в 1999 танцевал со своей девушкой под зимний сон или как там. Симпатичная. Уж с деньгами, учитывая еще ее папу, там нормально. Фигура в 42 - обалденная. Так что пукнули в лужу
09:16:20 25-12-2025
Пузырек (15:49:05 24-12-2025) А по-моему вы бредите. Не являясь ее поклонником, помню как ... В том случае у вас приоритете была девушка, а не гнусавые завывания папиной дочки.
15:29:51 24-12-2025
На снимке явно грим))), естественный вес выглядит не так. И я не была бы в числе "всех в ужасе", если бы так случилось.
22:26:25 24-12-2025
Светлана (15:29:51 24-12-2025) На снимке явно грим))), естественный вес выглядит не так. И... почитайте буквы в статье. речь вовсе не о ее весе вообще то
19:23:43 24-12-2025
Безголосая папина дочка, протиснутая папиными денежками в шоу-бизнес, песни пела приятные, ну хоть те кто их создавал, заработали папиных денег. А голоса у неё нет и не было. Недаром с дочкой фокус на конкурсе не прошёл, хоть напихали в карманы всем, кому могли.
20:07:14 24-12-2025
гость (19:23:43 24-12-2025) Безголосая папина дочка, протиснутая папиными денежками в шо... Простите великодушно. А у вас идеальный слух и голос? Или просто зависть кипятится? Если на первый вопрос ответ: - да, то почему обсуждают папину дочку, а не вас? А на второй вопрос можете не отвечать.
22:27:25 24-12-2025
Гость (20:07:14 24-12-2025) Простите великодушно. А у вас идеальный слух и голос? Или пр... тут и не вас обсуждают так то. не дай Бог. а что обсуждать? ваш свежайший махагон?? фу
20:24:26 24-12-2025
гость (19:23:43 24-12-2025) Безголосая папина дочка, протиснутая папиными денежками в шо... Ого! Вы "свечку держали" во время передачи денег?)))))) Не городите огород и не смешите людей. Кстати, а вы хоть раз слушали как Алсу поёт свои народные песни на родном татарском языке? Право, смешно.(((((
09:17:34 25-12-2025
Гость (20:24:26 24-12-2025) Ого! Вы "свечку держали" во время передачи денег?)))))) Не г... вот и пусть свой фольклёр "поет"
23:09:45 24-12-2025
Какая чушь...
12:19:17 25-12-2025
А в фольклоре не нужен голос? Тоже шепотом надо петь. Понятно, что она училась петь, голос поставлен. Но не более того. Для домашнего пения очень ничего. В ресторане уже не пойдет. Правда, мне и Долина нравилась только когда в оркестре подпевала. Или джаз. О последние лет 20 и слушать не хочется. Погода в доме, погода в доме... надоело.
12:48:58 05-01-2026
Слава Богу, это шутка. Я просто поразилась внешнему виду Алсу, а так-то все в порядке и хорошо :)