Все в ужасе. Алсу удивила своим "лишним весом"

Певица приняла участие в съемках новогоднего выпуска шоу Comedy club

24 декабря 2025, 14:52, ИА Амител

Певица Алсу /Источник: @jannalevina_martirosyan / Инстаграм (соцсеть в России запрещена)

Певица Алсу стала гостьей новогоднего выпуска шоу Comedy Club. 42‑летняя артистка, известная стройной фигурой, решила сыграть на контрастах и привлечь внимание публики необычным образом, пишет "Толк".

Во время съемок Алсу появилась в образе, создающем впечатление прибавки в весе, – пластический грим помог артистке предстать перед зрителями в непривычном виде. Кадры со съемок опубликовала в соцсетях супруга Гарика Мартиросяна, Жанна, снимавшая певицу из зала.

В своем аккаунте Алсу сопроводила фото шутливым комментарием:

«Я немножко поправилась. С 1 января записалась в спортзал».

Пост певицы вызвал неоднозначную реакцию. Большинство подписчиков отнеслись к шутке с юмором, оценив самоиронию артистки. Однако часть аудитории посчитала тему лишнего веса не лучшей основой для юмора. Одна из пользовательниц соцсетей написала:

«Так себе стеб. Очень часто лишний вес прилипает после лечения. И очень неприятно, когда над этим глумятся».

Алсу, исполнительница хита "Зимний сон", была замужем за бизнесменом Яном Абрамовым. У пары трое детей. Несмотря на материнство, певица на протяжении многих лет сохраняет стабильный вес и узнаваемый стройный силуэт.