Певица Слава со слезами на глазах пригрозила судом Долиной из-за сорванной сделки
Она нашла покупателей для своей недвижимости, но те отменили сделку, чтобы подождать решения Верховного суда по делу Долиной
16 декабря 2025, 14:14, ИА Амител
Российская певица Слава (Анастасия Сланевская) задумалась, не подать ли в суд на артистку Ларису Долину, из-за скандальной истории которой люди боятся покупать недвижимость у знаменитостей. Эмоциональное видеообращение она опубликовала в своем Telegram-канале.
«Сегодня проснулась с шикарным настроением, завтра у меня должна быть сделка по квартире, нашелся покупатель. Я собрала огромное количество бумажек. И думала — ура, завтра все свершится, будет помощь людям, помощь своей семье… И вот сегодня мне звонят, говорят, что сделки не будет, потому что ждут решения Верховного суда», — рассказала Слава.
В своем видео она почти плачет и в то же время негодует из-за сложившейся ситуации. По словам певицы, если суд встанет на сторону Ларисы, сделки не будет.
«Не знаю, что сказать по этому поводу… Может, мне подать в суд на Ларису Долину? Потому что люди просто боятся покупать квартиры у популярных людей, потом что думают, что мы их обманем», - заявила певица.
Она подчеркнула, что честно работает и платит налоги "в отличие от некоторых", не имеет "никакого блата". А все, что происходит в истории с Долиной, Слава считает полным беспределом.
В августе 2024 года Лариса Долина стала жертвой мошенников, которые убедили ее продать квартиру в центре Москвы и перевести деньги на "безопасный счет". В результате певица передала преступникам 112 млн рублей. Певица обратилась к правоохранителям, и суд встал на ее сторону: ей вернули право собственности на жилье. При этом покупательница Полина Лурье осталась без денег и квартиры. Она обратилась в Верховный суд, настаивая, что сама стала потерпевшей.
В ноябре певица Слава уже высказывалась резко в адрес своей коллеги по цеху Ларисы Долиной. Она выразила недовольство тем, что продажа ее квартиры теперь требует слишком большого количества проверок.
14:26:38 16-12-2025
Вы можете представить что бы в Советское время любой будь то актер или певица в таком формате записывала бы свои эмоции?! А ведь она является для кого то кумиром....
15:21:49 16-12-2025
Гость (14:26:38 16-12-2025) Вы можете представить что бы в Советское время любой будь то...
в советское время ни один бюджетник, даже под дулом пистолета бы такое решение не вынес.
и в москве не сидели бы и не отмалчивались
и кудельманиха бы на первой кнопке не пела и не отплясывала
16:54:17 16-12-2025
Гость (15:21:49 16-12-2025) в советское время ни один бюджетник, даже под дулом пист... Тогда другие отплясывали, которая сейчас с муженьком на исторической родине Россию грязью поливает или кормилица, которая оказывается весь Союз кормила ...
14:27:30 16-12-2025
Правосудие такое, "царское".
14:40:05 16-12-2025
Да пусть ей в глаз даст.
14:59:30 16-12-2025
Гость (14:40:05 16-12-2025) Да пусть ей в глаз даст....
она может, деваха-то отчаянная)))
16:12:00 16-12-2025
Гость (14:59:30 16-12-2025) она может, деваха-то отчаянная)))... Больше ничем не знаменита. Нет ни одной песни на слуху.
16:55:01 16-12-2025
Гость (16:12:00 16-12-2025) Больше ничем не знаменита. Нет ни одной песни на слуху.... Это точно, из нее певица как из ..... пуля
15:59:42 16-12-2025
Славка, да пусть твои квартиры стоят, сдавать можно. А дочка с зятем работать не пробовали?
16:00:23 16-12-2025
Или у пелдуна старого деньги возьми....
16:05:48 16-12-2025
И причем здесь вообще советское время, давно ушедшее в небытие!
17:01:31 16-12-2025
Когда у нас вся эстрада будет петь за обычную зарплату , среднюю по стране . И жить как все остальные люди...
22:18:36 16-12-2025
Гость (17:01:31 16-12-2025) Когда у нас вся эстрада будет петь за обычную зарплату , сре... Как только кончатся додики готовые платить по много тыс.руб за билетик в последнем ряду, так сразу. Ну этих товарищей в России на 100 лет припасено.
21:51:07 16-12-2025
Набрасываясь на Долину она дискредитирует решение суда, пусть судиться там ей объяснят что почём.