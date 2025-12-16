Певица Слава со слезами на глазах пригрозила судом Долиной из-за сорванной сделки

Она нашла покупателей для своей недвижимости, но те отменили сделку, чтобы подождать решения Верховного суда по делу Долиной

16 декабря 2025, 14:14, ИА Амител

Певица Слава / Фото: скриншот из видео из Telegram-канала Славы

Российская певица Слава (Анастасия Сланевская) задумалась, не подать ли в суд на артистку Ларису Долину, из-за скандальной истории которой люди боятся покупать недвижимость у знаменитостей. Эмоциональное видеообращение она опубликовала в своем Telegram-канале.

«Сегодня проснулась с шикарным настроением, завтра у меня должна быть сделка по квартире, нашелся покупатель. Я собрала огромное количество бумажек. И думала — ура, завтра все свершится, будет помощь людям, помощь своей семье… И вот сегодня мне звонят, говорят, что сделки не будет, потому что ждут решения Верховного суда», — рассказала Слава.

В своем видео она почти плачет и в то же время негодует из-за сложившейся ситуации. По словам певицы, если суд встанет на сторону Ларисы, сделки не будет.

«Не знаю, что сказать по этому поводу… Может, мне подать в суд на Ларису Долину? Потому что люди просто боятся покупать квартиры у популярных людей, потом что думают, что мы их обманем», - заявила певица.

Она подчеркнула, что честно работает и платит налоги "в отличие от некоторых", не имеет "никакого блата". А все, что происходит в истории с Долиной, Слава считает полным беспределом.

В августе 2024 года Лариса Долина стала жертвой мошенников, которые убедили ее продать квартиру в центре Москвы и перевести деньги на "безопасный счет". В результате певица передала преступникам 112 млн рублей. Певица обратилась к правоохранителям, и суд встал на ее сторону: ей вернули право собственности на жилье. При этом покупательница Полина Лурье осталась без денег и квартиры. Она обратилась в Верховный суд, настаивая, что сама стала потерпевшей.

В ноябре певица Слава уже высказывалась резко в адрес своей коллеги по цеху Ларисы Долиной. Она выразила недовольство тем, что продажа ее квартиры теперь требует слишком большого количества проверок.