Пилот S7 отсудил у компании пять тысяч за то, что не смог стать капитаном

По словам мужчины, работодатель мешал ему сдать экзамен

08 февраля 2024, 10:15, ИА Амител

Самолеты в небе / Фото: pxhere.com/ru/photo/775909

Пилот авиакомпании S7 хотел стать капитаном экипажа, но не смог сдать экзамен. По его мнению, в этом виноват работодатель.

Мужчина завалил первый тест на тренажере, после чего, по его словам, компания начала мешать: не пускала к тренажеру, а письма к руководству не давали результата.

Пилот решил уволиться, но не получил выплату задолженности по зарплате. Пошел в суд, где признали, что компания должна мужчине почти 300 тысяч, однако большая часть ушла на его обучение.

Без денег пилот из суда не ушел, ему присудили компенсацию пять тысяч рублей, пишет Mash Siberia.