Россияне массово столкнулись с "черным экраном смерти" после обновления Windows
Вместо улучшения работы системы апдейт привел к критическим ошибкам
17 февраля 2026, 17:15, ИА Амител
Россияне массово жалуются на серьезные сбои в работе компьютеров после очередного обновления Windows. Пользователи сталкиваются с так называемым "черным экраном смерти", бесконечной загрузкой системы и невозможностью войти в личный аккаунт, сообщает Shot.
По информации издания, вторая волна проблем связана с обновлением KB5077181, которое компания Microsoft выпустила в конце осени 2025 года. Вместо улучшения работы системы апдейт привел к критическим ошибкам. У части пользователей компьютер уходит в бесконечную перезагрузку, а экран входа в систему перестает работать. На нем появляется сообщение о том, что "что-то пошло не так" и не удалось найти указанную процедуру, из-за чего авторизация в системе становится невозможной.
Помимо этого, фиксируются массовые проблемы с доступом в интернет. Пользователи сообщают о сбоях в работе DHCP — протокола, отвечающего за автоматическое получение IP-адресов. В результате компьютер остается подключенным к Wi-Fi, однако выход в Сеть полностью отсутствует.
Многие владельцы ПК попытались удалить проблемное обновление, однако сделать это удается не всем: система Windows 11 нередко запускает автоматическую установку апдейта повторно. Возможность приостановить обновление существует, но носит временный характер и не решает проблему полностью.
Официальных разъяснений или рекомендаций от Microsoft по поводу возникших сбоев на данный момент не поступало.
17:27:29 17-02-2026
странно, BSOD - всегда был BLUE screen of death, СИНИЙ экран смерти. Перекрасили?
08:31:45 18-02-2026
Гость (17:27:29 17-02-2026) странно, BSOD - всегда был BLUE screen of death, СИНИЙ экран... Так то BSOD можно расшифровать и как Black... А по русски это зовётся просто - КИРПИЧ.
09:23:57 18-02-2026
* (08:31:45 18-02-2026) Так то BSOD можно расшифровать и как Black... А по русски эт... BSOD — Blue Screen of Death
12:31:07 18-02-2026
Гость (17:27:29 17-02-2026) странно, BSOD - всегда был BLUE screen of death, СИНИЙ экран... Экраны смерти всякие бывают. И синие и черные и даже розовые. В зависимости от операционной системы.
17:34:39 17-02-2026
РКН уже и до Винды добрался?
17:42:53 17-02-2026
те кто "сидел" на 7 знают - после установке Винды, обновления отключать надо сразу...
В 11 Винде это "откладывание обновлений" (максимум на 5 недель)
18:14:27 17-02-2026
Так а причем здесь мелкомягкие, если сбой только в России?))) Все вопросы к замедлителям всего и вся. Как обычно хотели заблокировать одно, а заблокировали себе...
20:50:09 17-02-2026
💯. маку с линуксом тоже постоянно блокируют обновления. линукс можно через яндек зеркало обновлять, хоть.
18:19:08 17-02-2026
Сколько лет уже крякнутую винду юзаю и в ус не дую. Ну а лошарики продолжают платить врагу отечества.
19:02:58 17-02-2026
Недавно обнаружено, что не могу зайти в эл. почту через гугл хром. Крутится- крутится ... и всё. Что за фигня? Через оперу пока получается.
19:07:30 17-02-2026
на сайт Майкрософт зайти невозможно-как обновления проходят?....Нетфрмеворк нужен был-на сайт Майкрософт невозможно зайти...С Сибнета качнул...
19:51:33 17-02-2026
Хочешь выявить создателя проблемы - ищи его среди тех, кому она выгодна! Мудрено ли смекнуть если не с первой, то хотя бы с третьей попытки?
11:47:05 18-02-2026
Бесплатная лафа заканчивается. Да и платная тоже. Для нас.