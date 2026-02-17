Россияне массово столкнулись с "черным экраном смерти" после обновления Windows

Вместо улучшения работы системы апдейт привел к критическим ошибкам

17 февраля 2026, 17:15, ИА Амител

Геймер, компьютер / Сгенерировано Midjourney / amic.ru

Россияне массово жалуются на серьезные сбои в работе компьютеров после очередного обновления Windows. Пользователи сталкиваются с так называемым "черным экраном смерти", бесконечной загрузкой системы и невозможностью войти в личный аккаунт, сообщает Shot.

По информации издания, вторая волна проблем связана с обновлением KB5077181, которое компания Microsoft выпустила в конце осени 2025 года. Вместо улучшения работы системы апдейт привел к критическим ошибкам. У части пользователей компьютер уходит в бесконечную перезагрузку, а экран входа в систему перестает работать. На нем появляется сообщение о том, что "что-то пошло не так" и не удалось найти указанную процедуру, из-за чего авторизация в системе становится невозможной.

Помимо этого, фиксируются массовые проблемы с доступом в интернет. Пользователи сообщают о сбоях в работе DHCP — протокола, отвечающего за автоматическое получение IP-адресов. В результате компьютер остается подключенным к Wi-Fi, однако выход в Сеть полностью отсутствует.

Многие владельцы ПК попытались удалить проблемное обновление, однако сделать это удается не всем: система Windows 11 нередко запускает автоматическую установку апдейта повторно. Возможность приостановить обновление существует, но носит временный характер и не решает проблему полностью.

Официальных разъяснений или рекомендаций от Microsoft по поводу возникших сбоев на данный момент не поступало.

Ранее в Бийске полицейские проводили проверку по факту пропажи компьютерной техники в одной из школ города. Сотрудницу образовательного учреждения заподозрили в хищении шести ноутбуков, которые находились в лаборантской.