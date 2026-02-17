В РКН прокомментировали сведения о полной блокировке Telegram с 1 апреля
Накануне Роскомнадзор направил в адрес площадки несколько штрафов за неудаление запрещенного контента
17 февраля 2026, 17:23, ИА Амител
Роскомнадзор прокомментировал сообщения о возможной полной блокировке мессенджера Telegram в России с 1 апреля, сообщает РБК.
«Ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу», — сообщили изданию в пресс‑службе РКН.
Ранее, 10 февраля, источники издания информировали, что Роскомнадзор приступил к работе по ограничению Telegram. В тот же день в ведомстве подтвердили введение "последовательных ограничений", объяснив это необходимостью обеспечить безопасность данных россиян и соблюдение законодательства.
Напомним, что еще в октябре Роскомнадзор сообщал о начале частичных ограничений в отношении Telegram и WhatsApp*. Мера была заявлена как инструмент противодействия преступной деятельности.
Тем временем телеграм‑канал Baza опубликовал информацию о планируемой с 1 апреля полной блокировке Telegram на территории России. По данным канала, мессенджер перестанет работать как через мобильные сети, так и через стационарные интернет‑системы — по аналогии с Instagram* и Facebook*.
На эти сообщения отреагировал основатель Telegram Павел Дуров. Он заявил, что мессенджер продолжит следовать принципу свободы слова и защищать приватность пользователей, "несмотря на давление".
В Telegram также подчеркивают, что активно противодействуют вредоносному использованию платформы — в частности, борются с мошенничеством, призывами к насилию и диверсиям.
* Принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской организацией в России и запрещена
18:56:41 17-02-2026
19:32:17 17-02-2026
Даёшь всероссийский референдум по вопросу: согласны ли граждане на ограничение свободы слова, гарантированной Конституцией?!
Только народ как источник власти полномочен корректировать Основной закон государства!
19:50:56 17-02-2026
Гость (19:32:17 17-02-2026) Даёшь всероссийский референдум по вопросу: согласны ли гражд...
Народ у нас не источник власти. Народ в РФ это ресурс
21:13:55 17-02-2026
Гость (19:32:17 17-02-2026) Даёшь всероссийский референдум по вопросу: согласны ли гражд... референдум со входом через мах будет
21:38:54 17-02-2026
Объясните уж кто-нибудь доступно этим "наверху", что практика вранья и глупых запретов - прямой и самый эффективный способ создать тотальное разочарование и недоверие к власти всех уровней, любая "пятая колонна" просто курит в сторонке. При позднем СССР это уже проходили, закончилось печально.