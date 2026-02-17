В РКН прокомментировали сведения о полной блокировке Telegram с 1 апреля

Накануне Роскомнадзор направил в адрес площадки несколько штрафов за неудаление запрещенного контента

17 февраля 2026, 17:23, ИА Амител

Роскомнадзор прокомментировал сообщения о возможной полной блокировке мессенджера Telegram в России с 1 апреля, сообщает РБК.

«Ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу», — сообщили изданию в пресс‑службе РКН.

Ранее, 10 февраля, источники издания информировали, что Роскомнадзор приступил к работе по ограничению Telegram. В тот же день в ведомстве подтвердили введение "последовательных ограничений", объяснив это необходимостью обеспечить безопасность данных россиян и соблюдение законодательства.

Напомним, что еще в октябре Роскомнадзор сообщал о начале частичных ограничений в отношении Telegram и WhatsApp*. Мера была заявлена как инструмент противодействия преступной деятельности.

Тем временем телеграм‑канал Baza опубликовал информацию о планируемой с 1 апреля полной блокировке Telegram на территории России. По данным канала, мессенджер перестанет работать как через мобильные сети, так и через стационарные интернет‑системы — по аналогии с Instagram* и Facebook*.

На эти сообщения отреагировал основатель Telegram Павел Дуров. Он заявил, что мессенджер продолжит следовать принципу свободы слова и защищать приватность пользователей, "несмотря на давление".

В Telegram также подчеркивают, что активно противодействуют вредоносному использованию платформы — в частности, борются с мошенничеством, призывами к насилию и диверсиям.

* Принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской организацией в России и запрещена