Почти 600 тысяч детей в Сибири пользуются детскими СберКартами

С начала года свой первый банковский продукт получили более 70 тысяч юных клиентов

01 июня 2026, 17:10, ИА Амител erid: 2W5zFGgmNV7

Дети, гаджеты / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Ко Дню защиты детей число пользователей детских СберКарт в регионах присутствия Сибирского банка Сбера приблизилось к 600 тысячам человек. Только за первые четыре месяца 2026 года родители оформили своим детям более 70 тысяч таких карт. По данным банка, этот показатель оказался почти в 2,5 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Одновременно выросла и активность владельцев карт. В начале 2026 года обороты по детским СберКартам в среднем по регионам Сибири увеличились на 21%.

Как отметил председатель Сибирского банка Сбера Дмитрий Солнцев, карта помогает детям знакомиться с основами обращения с деньгами и получать первые навыки финансовой грамотности.

«Мы поздравляем юных сибиряков и их родителей с Днем защиты детей. И благодарим наших клиентов за доверие к нашей детской СберКарте. Вместе с мобильным приложением СберKids ("Кидс". — Прим. ред.) она на практике учит ребят финансовой грамотности и безопасному поведению в мире денег», — сказал Дмитрий Солнцев.

Детская СберКарта предназначена для детей в возрасте от 6 до 13 лет. Вместе с ней доступно мобильное приложение СберKids, через которое можно переводить деньги, оплачивать покупки по QR-коду, получать кешбэк и копить средства с начислением процентов.

Кроме того, карту можно использовать в качестве школьной. Она подходит для оплаты питания в столовой, может выполнять функцию пропуска в образовательное учреждение и проездного билета.

После достижения владельцем 14 лет детская СберКарта автоматически становится молодежной. При этом перевыпускать или закрывать карту не требуется — пользоваться ею можно до окончания срока действия.

ПАО Сбербанк; ИНН 7707083893

Реклама