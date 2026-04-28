Регионы просят расширить поддержку мелиорации

Предложения субъектов РФ представили на Совете законодателей в Санкт-Петербурге

28 апреля 2026, 13:00, ИА Амител

Регионы предложили новые меры поддержки мелиорации: субсидировать электроэнергию для орошения, продлить финансирование проектов и выделить средства на восстановление лесозащитных полос. С такими инициативами на президиуме Совета законодателей РФ выступил председатель Алтайского краевого Законодательного собрания, глава аграрной комиссии Александр Романенко.

Мероприятие прошло 27 апреля в Санкт-Петербурге под руководством первого заместителя председателя СФ Андрея Яцкина и заместителя председателя Госдумы Ирины Яровой. В обсуждении также участвовали представители федеральных ведомств и профильных комиссий.

Дорогое орошение

Для регионов тема мелиорации остается важной, но в каждом субъекте она имеет свои особенности, отметил Александр Романенко. Где-то на первый план выходит орошение, где-то — осушение, химическая мелиорация или агролесомелиорация. Поэтому в проект решения включили предложения территорий.

По словам председателя АКЗС, регионам нужно закрыть правовые пробелы, наладить более четкую работу между ведомствами и увеличить финансирование отрасли.

Особое внимание он обратил на затраты на электроэнергию. При орошении они занимают большую часть расходов, особенно там, где нужен двойной подъем воды. В таких условиях расходы часто становятся слишком высокими и не окупаются.

«В этой связи просим рассмотреть возможность субсидирования части затрат на электроэнергию, потребленную насосными станциями для орошения сельскохозяйственных культур», — пояснил председатель АКЗС.

Что предлагают регионы

Также Александр Романенко предложил шире поддерживать эксплуатацию мелиоративных систем из бюджета. Речь идет о возмещении части расходов на ремонт изношенного оборудования и увеличении компенсации при покупке отечественных дождевальных машин.

Еще одна инициатива касается сроков поддержки. Мелиоративные проекты часто требуют много времени, поэтому двух лет субсидирования недостаточно. Регионы предлагают увеличить этот период до пяти лет.

Отдельно на заседании подняли тему государственных лесозащитных полос. Такие полосы помогают смягчать природно-климатические условия во многих субъектах, в том числе в Алтайском крае. Регион предлагает заложить федеральные средства на их восстановление в новую госпрограмму по повышению плодородия почв. Ее к следующему году поручил разработать председатель правительства России Михаил Мишустин.

Доклады по развитию мелиорации также представили заместитель министра сельского хозяйства РФ Андрей Разин и председатель комиссии Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике, природопользованию и экологии Александр Двойных.