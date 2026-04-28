"Злого" управленца с зарплатой до 120 тысяч рублей ищут на Алтае. Топ "дорогих" вакансий

В список попали специалисты из разных отраслей

28 апреля 2026, 13:10, ИА Амител

Фитнес / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru

В рейтинг наиболее высокооплачиваемых предложений Алтайского края попали программисты 1С, управляющий студией растяжки и невролог. Сервис по поиску работы "Зарплата.ру" составил рейтинг наиболее доходных вакансий из разных отраслей.

«Лидером по уровню предлагаемого дохода стало IT-направление. Однако среди высокооплачиваемых вакансий также есть управленческие позиции в сфере услуг, автосервисе, медицине и логистике», — говорится в исследовании.

Программист 1С

Предлагаемая зарплата: до 250 000 рублей (на руки).



Компания ждет специалиста с опытом более шести лет, который знает типовые конфигурации (особенно ERP), УТ11, КА2, а также владеет языком запросов и умеет писать обмены. Кандидату предстоит заниматься доработкой функционала, настройкой отчетов и распределением прав пользователей. Работодатель предлагает не только высокий "белый" доход и соцпакет, но и полную свободу в выборе формата: можно работать в офисе, удаленно или по гибридному графику. Окончательный уровень зарплаты обсуждается после технического интервью.

Директор обособленного подразделения

Предлагаемая зарплата: до 130 000 рублей (на руки).

Работодатель ищет директора подразделения в транспортно-логистической компании с опытом один-три года, который сможет организовать бесперебойную работу склада, контролировать доставку грузов по городу и области, решать административные вопросы и работать в 1С 8.3. Ключевые требования — готовность к ненормированному графику, сильные переговорные навыки и умение брать на себя ответственность.

Управляющий сетью премиум-студий растяжки

Предлагаемая зарплата: до 120 000 рублей (на руки, фикс + KPI).

Работодатель ищет "злого" управленца, который умеет делать результат, а не просто рассказывать о нем. Руководителю отдела продаж (РОП) в фитнес-сфере предстоит управлять командой администраторов, внедрять скрипты, повышать конверсию продаж и влиять на рост сети. Преимуществом будет опыт в сфере услуг, красоты или онлайн-образования. Вознаграждение напрямую зависит от результата, а в качестве бонуса предоставляется бесплатное посещение занятий. Важно: резюме рассматриваются только с фотографией.

Мобильный банкир (доставка карт, без поиска клиентов)

Предлагаемая зарплата: до 120 000 рублей (до вычета налогов).

Сотруднику банка, который занимается исключительно доставкой карт и торговых терминалов, а не "холодными" продажами, компания обещает гибкие графики (5/2 или 4/3), обучение за счет работодателя, стильный мерч, а также выплаты по программе "Приведи друга". От соискателя требуется наличие смартфона, коммуникабельность и готовность к разъездной работе.

Врач-невролог взрослой поликлиники

Предлагаемая зарплата: от 100 000 рублей (до вычета налогов).

Неврологу с опытом от одного до трех лет и действующей аккредитацией гарантируют полный рабочий день, оформление по ТК и стандартный график 5/2.

Специалист по ВЭД

Предлагаемая зарплата: от 100 000 рублей (на руки).

В обязанности специалиста по внешнеэкономической деятельности с опытом от трех лет и разговорным английским языком входит таможенное оформление, переговоры с клиентами и контроль поставок. Работодатель обещает дружный коллектив и стандартный график 5/2 с 08:00 до 17:00.

Управляющий СТО

Предлагаемая зарплата: от 100 000 рублей (на руки).

Автосервис готов нанять управляющего с опытом один-три года. Спектр обязанностей очень широк: от организации ремонта и закупки запчастей до контроля финансовых показателей и подбора персонала. Кандидат должен знать законодательство о защите прав потребителей, основы бухучета и технологии ремонта автомобилей. Предлагается гибкая форма оформления (ТК или ГПХ) и график 6/1.

Медицинский работник в детский лагерь

Предлагаемая зарплата: до 110 000 рублей (на руки).