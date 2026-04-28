"Здесь ты человек, а там — раб". Немцы стали чаще переезжать в алтайское село Гальбштадт
Новое место жительства, куда устремляются переселенцы, заметно отличается от типичного российского села
28 апреля 2026, 12:40, ИА Амител
Семья Шперлингов рассказала kp.ru о своем переезде из Германии в алтайское село Гальбштадт. По словам иностранцев, они решили искать новое место для жизни, после того как власти Германии отправили на Украину пять тысяч касок.
Похожим путем пошла и молодая семья Вильмс. Они — лишь часть большой волны немцев, которые массово переезжают в российскую глубинку в надежде начать все с чистого листа.
Гальбштадт, куда устремляются переселенцы, заметно отличается от типичного российского села. При въезде гостей встречает стела с приветствием на немецком языке, а вывески на зданиях госучреждений продублированы на двух языках — русском и немецком.
В селе работает продуктовый магазин "Брюкке" — название нетипичное для России. Там продают мясо и молочную продукцию местного мясокомбината: товары производят по традиционным немецким домашним рецептам. Особую известность получили местные сосиски — они привлекают в Гальбштадт туристов и жителей других регионов, ведь многие считают их необычайно вкусными.
Среди новоселов — не только молодые семьи, но и люди постарше. Например, полгода назад в село из Штутгарта переехал 44‑летний Евгений Рольгайзер. Он когда‑то покинул Караганду в 16 лет и много лет прожил в Германии.
Евгений поделился, что с началом СВО отношение к таким, как он, изменилось: некоторые знакомые перестали с ним здороваться, другие упрекали, говоря, что "русские всегда начинают войны".
При этом он подчеркивает, что является чистокровным немцем — но объяснить это окружающим оказалось невозможно. В итоге он с женой решил перебраться в Национальный немецкий район, как еще называют Гальбштадт.
Рольгайзер отметил, что, по его мнению, в России гораздо больше свободы:
«Здесь ты человек, а там — раб "золотой клетки"».
Сейчас семья живет так, как хочет, и воспитывает детей без оглядки на школьные программы о половом созревании и гендерном многообразии. При этом мужчина добавил, что многие хотели бы переехать в Россию, но не могут из‑за финансовых и семейных обстоятельств.
12:44:38 28-04-2026
"они решили искать новое место для жизни, после того как власти Германии отправили на Украину пять тысяч касок"
А здесь 300 тысяч мужчин.
13:22:58 28-04-2026
Мои родственники почти всё живут в Германии больше двадцати лет, обратно сюда никто из них не собирается, живут очень хорошо, по родным берëзкам не скучают. Очень жалею, что не уехал тогда с ними, хотя возможность была, теперь уже поздно, старость подходит.
13:34:00 28-04-2026
Вы не понимаете просто. Там у них после 22:00 нельзя унитаз смывать. Шашлык во дворе на парковке не пожаришь. И вот эти лекции о половом созревании, это вообще чудовищно.
13:41:07 28-04-2026
13:42:57 28-04-2026
так германию бомбить будут, адреса минобороны опубликовало
потому что германия воюет с Россией на стороне украины
хорошо живут говорите? а если прилетит????
13:42:57 28-04-2026
вы интернет герои такие интересные, никто у вас не возвращается, а как взглянешь на цифры миграции, так чет наоборот выходит.
16:40:43 28-04-2026
Когда хотят оправдать свой неудачный выбор, всегда говорят, что все отлично. Закон психологии. Хотя реальность совсем другая. Много знакомых туда уехало. Некоторые уже вернулись. Остальные хотели бы вернуться, но уже корни пустили, дети русского почти не знают и т.д. Чаще возвращаются в Россию переселившиеся в Германию из Казахстана. Если из России уезжали добровольно, никто не гнал, то из Казахстана просто гнали пинками.
19:13:09 28-04-2026
Не удачный выбор был как раз у меня, это остаться здесь, а у родственников всë отлично, все счастливы, что уехали отсюда!!!
13:39:58 28-04-2026
Смешно читать!На нашу пенсию быть человеком?
16:22:22 28-04-2026
Незнание законов не освобождает от ответственности,то же можно написать и про не знание вами вопроса о пенсии
08:25:34 29-04-2026
Какое ещё незнание закона о пенсии?То что она позорная и нищенская для большинства честного народа?Или то что ниже чем у нас ,её, наверно,нигде нету?Или что вы,вообще,хотели сказать?Просто припугнуть и заставить закрыть рот человеку?Поподробнее о вашем намерении.
13:41:20 28-04-2026
В Германию с 2010 года переехало миллионы мигрантов, это уже не та Европа , что была в 90-х и 00-х. Ну и Россия уже другая
14:39:33 28-04-2026
Тоже полная мигрантов
Тоже полная мигрантов
13:55:12 28-04-2026
классный стенд-ап))) посмеялся от души) спасибо амик)
14:54:25 28-04-2026
"в России гораздо больше свободы"
«Здесь ты человек, а там — раб "золотой клетки"»
Просто из любопытства, через какой мессенджер "человек" общается с друзьями и родственниками в Германии?
14:54:27 28-04-2026
КП давно отличается ужасной желтизной.. А по факту - пишут о двух семьях, вернувшихся после начала войны из-за изменившегося к ним отношения. Я даже спрашивать боюсь - а точно в Германии дело??
У меня одноклассник оттуда тоже вернулся, ему не понравилось - его там работать заставляли...
15:04:30 28-04-2026
Мимопроходящий (14:54:27 28-04-2026) КП давно отличается ужасной желтизной.. А по факту - пишут о... ну и правильно, делать там нечего, плюс еще и работать заставляют
15:37:08 28-04-2026
ну что сказать, уехавшие свои сливки там в свое время сняли, покатались по Европе, пожили на всякие пособия - успели урвать. А теперь, когда там гнилье полезло, можно и на родину.
22:36:34 28-04-2026
23:00:10 28-04-2026
так из Германии и ЕС сейчас запрещен выезд всем мужчинам надолго...как они едут-то?!
23:56:16 29-04-2026
