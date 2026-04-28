"Здесь ты человек, а там — раб". Немцы стали чаще переезжать в алтайское село Гальбштадт

Новое место жительства, куда устремляются переселенцы, заметно отличается от типичного российского села

28 апреля 2026, 12:40, ИА Амител

Республика Алтай / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Семья Шперлингов рассказала kp.ru о своем переезде из Германии в алтайское село Гальбштадт. По словам иностранцев, они решили искать новое место для жизни, после того как власти Германии отправили на Украину пять тысяч касок.

Похожим путем пошла и молодая семья Вильмс. Они — лишь часть большой волны немцев, которые массово переезжают в российскую глубинку в надежде начать все с чистого листа.

Гальбштадт, куда устремляются переселенцы, заметно отличается от типичного российского села. При въезде гостей встречает стела с приветствием на немецком языке, а вывески на зданиях госучреждений продублированы на двух языках — русском и немецком.

В селе работает продуктовый магазин "Брюкке" — название нетипичное для России. Там продают мясо и молочную продукцию местного мясокомбината: товары производят по традиционным немецким домашним рецептам. Особую известность получили местные сосиски — они привлекают в Гальбштадт туристов и жителей других регионов, ведь многие считают их необычайно вкусными.

Среди новоселов — не только молодые семьи, но и люди постарше. Например, полгода назад в село из Штутгарта переехал 44‑летний Евгений Рольгайзер. Он когда‑то покинул Караганду в 16 лет и много лет прожил в Германии.

Евгений поделился, что с началом СВО отношение к таким, как он, изменилось: некоторые знакомые перестали с ним здороваться, другие упрекали, говоря, что "русские всегда начинают войны".

При этом он подчеркивает, что является чистокровным немцем — но объяснить это окружающим оказалось невозможно. В итоге он с женой решил перебраться в Национальный немецкий район, как еще называют Гальбштадт.

Рольгайзер отметил, что, по его мнению, в России гораздо больше свободы:

«Здесь ты человек, а там — раб "золотой клетки"».

Сейчас семья живет так, как хочет, и воспитывает детей без оглядки на школьные программы о половом созревании и гендерном многообразии. При этом мужчина добавил, что многие хотели бы переехать в Россию, но не могут из‑за финансовых и семейных обстоятельств.