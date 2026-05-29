Почти треть сибиряков хотели бы получать зарплату каждую неделю
Но большинство работников по-прежнему получают выплаты дважды в месяц
29 мая 2026, 09:45, ИА Амител
Около 30% работающих жителей Сибири хотели бы получать зарплату раз в неделю. Сейчас такой формат встречается редко: большинство работодателей перечисляют деньги сотрудникам два раза в месяц. Об этом свидетельствуют данные опроса ВТБ, который провели перед Петербургским международным экономическим форумом — 2026.
Как часто платят сейчас
Согласно исследованию, 52% сибиряков получают зарплату дважды в месяц. Каждый пятый респондент сообщил, что деньги ему перечисляют один раз в месяц.
Еженедельные выплаты есть только у 5% опрошенных, еще 4% получают деньги ежедневно. При этом запрос на более частые начисления заметно выше: примерно треть участников исследования хотели бы получать зарплату раз в неделю, почти каждый десятый — каждый день, а 5% — после выполнения конкретного объема работы.
Главной причиной такого желания респонденты назвали удобство в управлении текущими расходами. По мнению участников опроса, более частые выплаты помогают спокойнее планировать бюджет и чувствовать себя финансово устойчивее.
Почему работникам удобен частый график
Половина опрошенных также отметили, что регулярность выплат влияет на их продуктивность и мотивацию на работе.
Старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин отметил, что запрос на более частую зарплату связан с повседневной финансовой нагрузкой.
«Запрос россиян на более частую выплату зарплаты — это рациональный ответ на устройство повседневных финансов. Расходы возникают каждый день, а выплаты — в основном раз в месяц или два. Синхронизация этих двух графиков позволяет человеку лучше планировать бюджет без кассовых разрывов», — прокомментировал он.
Исследование провели в мае 2026 года. В нем участвовали 1,5 тыс. человек в возрасте от 18 до 65 лет из российских городов с населением от 100 тыс. жителей.
09:50:04 29-05-2026
босяки вон ежедневно получают.
14:25:14 29-05-2026
Musik (09:50:04 29-05-2026) босяки вон ежедневно получают.... Везёт вам, босякам!
09:52:01 29-05-2026
Лучше вообще в конце рабочего дня. Или в начале. А то к вечереу кинут
10:19:26 29-05-2026
лучше вообще за обед работать , да?)
смотря сколько получать
если мильон то, и раз в квартал можно
15:18:59 29-05-2026
Получил кусок зарплаты, разделил пополам, отложил эту половину , слабо, что ли. Следующую неделю живёшь на отложенное, нет?
16:14:04 29-05-2026
гость (15:18:59 29-05-2026) Получил кусок зарплаты, разделил пополам, отложил эту полови... инфляция, сэр!
19:00:11 29-05-2026
Гость (16:14:04 29-05-2026) инфляция, сэр!... Он или оно видимо из той породы у которых инфляция не существует.
17:25:13 29-05-2026
"Расходы возникают каждый день, а выплаты — в основном раз в месяц или два"
Людям, которые не умеют обращаться с деньгами, ничего не поможет
18:58:52 29-05-2026
Гость (17:25:13 29-05-2026) "Расходы возникают каждый день, а выплаты — в основном раз в..Людям, которые не умеют обращаться с деньгами, ничего не поможет
В США никогда не платили помесячно, только еженедельно. Про американцев трудно сказать, что не умеют обращаться с деньгами.
В России уже была дискуссия про выплаты раз в неделю. Потапенко*,тогда он руководил Пятерочкой, на самых серьезных щах рассказывал, что бизнес будет нести колоссальные потери, рассчитывая несколько раз в месяц зарплату. Что надо много-много бухгалтеров в штате и т.п. чушь. Как будто экономисты на пальцах считают, и нет компьютерных программ. Хотя достаточно платить три раза одинаковую сумму, а в последнюю неделю месяца пересчитать. Понятно, что работнику было бы выгодно, но хозяин хочет крутить ваши деньги и отдавать пореже.
10:00:15 30-05-2026
Гость (18:58:52 29-05-2026) В США никогда не платили помесячно, только еженедельно... Вы, любезный, просто никогда не были работодателем,вот и мелете чушь. Еженедельная выплата потребует,как минимум, дополнительной работы бухгалтерии, дополнительные отчёты. Сидите молча и дышите носом.