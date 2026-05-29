Почти треть сибиряков хотели бы получать зарплату каждую неделю

Но большинство работников по-прежнему получают выплаты дважды в месяц

29 мая 2026, 09:45, ИА Амител

Зарплата. Митинг / Фото: amic.ru

Около 30% работающих жителей Сибири хотели бы получать зарплату раз в неделю. Сейчас такой формат встречается редко: большинство работодателей перечисляют деньги сотрудникам два раза в месяц. Об этом свидетельствуют данные опроса ВТБ, который провели перед Петербургским международным экономическим форумом — 2026.

Как часто платят сейчас

Согласно исследованию, 52% сибиряков получают зарплату дважды в месяц. Каждый пятый респондент сообщил, что деньги ему перечисляют один раз в месяц.

Еженедельные выплаты есть только у 5% опрошенных, еще 4% получают деньги ежедневно. При этом запрос на более частые начисления заметно выше: примерно треть участников исследования хотели бы получать зарплату раз в неделю, почти каждый десятый — каждый день, а 5% — после выполнения конкретного объема работы.

Главной причиной такого желания респонденты назвали удобство в управлении текущими расходами. По мнению участников опроса, более частые выплаты помогают спокойнее планировать бюджет и чувствовать себя финансово устойчивее.

Почему работникам удобен частый график

Половина опрошенных также отметили, что регулярность выплат влияет на их продуктивность и мотивацию на работе.

Старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин отметил, что запрос на более частую зарплату связан с повседневной финансовой нагрузкой.

«Запрос россиян на более частую выплату зарплаты — это рациональный ответ на устройство повседневных финансов. Расходы возникают каждый день, а выплаты — в основном раз в месяц или два. Синхронизация этих двух графиков позволяет человеку лучше планировать бюджет без кассовых разрывов», — прокомментировал он.

Исследование провели в мае 2026 года. В нем участвовали 1,5 тыс. человек в возрасте от 18 до 65 лет из российских городов с населением от 100 тыс. жителей.