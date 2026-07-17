Огоньковая купальница продолжает цвести на берегу Телецкого озера. Видео
Обычно она цветет в мае и июне
17 июля 2026, 09:35, ИА Амител
Купальница азиатская на Алтае / скриншот видео
На берегах Телецкого озера все еще благоухает купальница азиатская, сообщили в Алтайском биосферном заповеднике.
Обычно цветение этого растения происходит в мае и июне, но на Алтае эти "огненные" лепестки можно наблюдать целое лето.
Сотрудники заповедника Роман и Татьяна Воробьевы запечатлели, как маленькие "пламенные" цветки мерно покачиваются под дуновением июльского ветра.
12:55:00 17-07-2026
они там что - ромашки в розовый покрасили???