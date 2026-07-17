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Огоньковая купальница продолжает цвести на берегу Телецкого озера. Видео

Обычно она цветет в мае и июне

17 июля 2026, 09:35, ИА Амител

Купальница азиатская на Алтае / скриншот видео
Купальница азиатская на Алтае / скриншот видео

На берегах Телецкого озера все еще благоухает купальница азиатская, сообщили в Алтайском биосферном заповеднике. 

Обычно цветение этого растения происходит в мае и июне, но на Алтае эти "огненные" лепестки можно наблюдать целое лето. 

Сотрудники заповедника Роман и Татьяна Воробьевы запечатлели, как маленькие "пламенные" цветки мерно покачиваются под дуновением июльского ветра. 

Желтые цветы на Алтае / Фото: В. Нарчук, Т. Ямонулова, С. Ботников, Е. Лучина / Сайлюгемский нацпарк

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НОВОСТИОбщество

природа Республика Алтай
       

Комментарии 1

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Мусик

12:55:00 17-07-2026

они там что - ромашки в розовый покрасили???

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