Огоньковая купальница продолжает цвести на берегу Телецкого озера. Видео

Обычно она цветет в мае и июне

17 июля 2026, 09:35, ИА Амител

Купальница азиатская на Алтае / скриншот видео

На берегах Телецкого озера все еще благоухает купальница азиатская, сообщили в Алтайском биосферном заповеднике.

Обычно цветение этого растения происходит в мае и июне, но на Алтае эти "огненные" лепестки можно наблюдать целое лето.

Сотрудники заповедника Роман и Татьяна Воробьевы запечатлели, как маленькие "пламенные" цветки мерно покачиваются под дуновением июльского ветра.