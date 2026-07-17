В МИД России прокомментировали кадровую перестановку в команде Зеленского
В ведомстве дали оценку характеру и возможным причинам ротации
17 июля 2026, 10:02, ИА Амител
Президент Украины Владимир Зеленский инициировал кадровые перестановки в кабинете министров, отдавая предпочтение фигурам, которые, несмотря на отсутствие выраженной политической харизмы, продемонстрировали ему свою лояльность, сообщил ИС "Вести" посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Он охарактеризовал кадровые изменения в Киеве как "чехарду", вызванную противоречиями между интересами Запада и страхом Зеленского перед соперниками.
«Правительство, сформированное после так называемого "картонного майдана" год назад, когда Зеленский столкнулся с давлением антикоррупционных органов и был вынужден пойти на уступки, теперь пытается заменить тех, кто, хотя и не выделяется политически, все же считается должниками Зеленского. Эти люди неоднократно подтверждали свою преданность», — подчеркнул Мирошник.
В качестве примера таких фигур дипломат упомянул нового премьер-министра Сергея Корецкого, с 2021 года управлявшего имуществом олигарха, активы которого впоследствии перешли под контроль Зеленского.
Мирошник отметил, что основными причинами перестановок стали опасения украинского лидера перед конкуренцией с бывшим министром обороны Михаилом Федоровым, а также интересы западных партнеров, связанные с коррупцией.
Ранее эксперт заявил, что смена премьера Украины вряд ли изменит политический курс Киева.
10:04:31 17-07-2026
чем у них хуже дела тем лучше для нас
пусть хоть всех перевешают там у себя
11:53:39 17-07-2026
Гость (10:04:31 17-07-2026) чем у них хуже дела тем лучше для наспусть хоть всех пер... И чем нам лучше стало, хотя бы пару примеров можно за последние пару лет. А то может я пессимист просто
10:40:39 17-07-2026
А ваше то какое дело? Вы еще во внутренние дела Занзибара влезьте.
10:57:28 17-07-2026
Гость (10:40:39 17-07-2026) А ваше то какое дело? Вы еще во внутренние дела Занзибара вл... А вы из Занзибара пишете? Тогда какое вам дело до обсуждения статьи в российском СМИ? Сидите на пальме, ешьте банан!
11:54:35 17-07-2026
Хорошо, что у нас все граждане одобряют действия всех членов правительства . А они, да что с них взять
12:12:04 17-07-2026
Антикоррупционные органы давят)) И на какой орган?
12:32:36 17-07-2026
Солист на пианино играл... Умный народ его выбрал. С кастрюлям и друшлагам на голове