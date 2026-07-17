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В МИД России прокомментировали кадровую перестановку в команде Зеленского

В ведомстве дали оценку характеру и возможным причинам ротации

17 июля 2026, 10:02, ИА Амител

Флаги России и Украины / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru
Флаги России и Украины / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал кадровые перестановки в кабинете министров, отдавая предпочтение фигурам, которые, несмотря на отсутствие выраженной политической харизмы, продемонстрировали ему свою лояльность, сообщил ИС "Вести" посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Он охарактеризовал кадровые изменения в Киеве как "чехарду", вызванную противоречиями между интересами Запада и страхом Зеленского перед соперниками.

«Правительство, сформированное после так называемого "картонного майдана" год назад, когда Зеленский столкнулся с давлением антикоррупционных органов и был вынужден пойти на уступки, теперь пытается заменить тех, кто, хотя и не выделяется политически, все же считается должниками Зеленского. Эти люди неоднократно подтверждали свою преданность», — подчеркнул Мирошник.

В качестве примера таких фигур дипломат упомянул нового премьер-министра Сергея Корецкого, с 2021 года управлявшего имуществом олигарха, активы которого впоследствии перешли под контроль Зеленского.

Мирошник отметил, что основными причинами перестановок стали опасения украинского лидера перед конкуренцией с бывшим министром обороны Михаилом Федоровым, а также интересы западных партнеров, связанные с коррупцией.

Ранее эксперт заявил, что смена премьера Украины вряд ли изменит политический курс Киева.

Владимир Зеленский / Изображение сгенерировано ИИ DALL-E / amic.ru

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Комментарии 7

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Гость

10:04:31 17-07-2026

чем у них хуже дела тем лучше для нас
пусть хоть всех перевешают там у себя

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Гость

11:53:39 17-07-2026

Гость (10:04:31 17-07-2026) чем у них хуже дела тем лучше для наспусть хоть всех пер... И чем нам лучше стало, хотя бы пару примеров можно за последние пару лет. А то может я пессимист просто

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Гость

10:40:39 17-07-2026

А ваше то какое дело? Вы еще во внутренние дела Занзибара влезьте.

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Гость

10:57:28 17-07-2026

Гость (10:40:39 17-07-2026) А ваше то какое дело? Вы еще во внутренние дела Занзибара вл... А вы из Занзибара пишете? Тогда какое вам дело до обсуждения статьи в российском СМИ? Сидите на пальме, ешьте банан!

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Гость

11:54:35 17-07-2026

Хорошо, что у нас все граждане одобряют действия всех членов правительства . А они, да что с них взять

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Гость

12:12:04 17-07-2026

Антикоррупционные органы давят)) И на какой орган?

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Гость

12:32:36 17-07-2026

Солист на пианино играл... Умный народ его выбрал. С кастрюлям и друшлагам на голове

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