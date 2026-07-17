В ведомстве дали оценку характеру и возможным причинам ротации

17 июля 2026, 10:02, ИА Амител

Флаги России и Украины / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал кадровые перестановки в кабинете министров, отдавая предпочтение фигурам, которые, несмотря на отсутствие выраженной политической харизмы, продемонстрировали ему свою лояльность, сообщил ИС "Вести" посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Он охарактеризовал кадровые изменения в Киеве как "чехарду", вызванную противоречиями между интересами Запада и страхом Зеленского перед соперниками.

«Правительство, сформированное после так называемого "картонного майдана" год назад, когда Зеленский столкнулся с давлением антикоррупционных органов и был вынужден пойти на уступки, теперь пытается заменить тех, кто, хотя и не выделяется политически, все же считается должниками Зеленского. Эти люди неоднократно подтверждали свою преданность», — подчеркнул Мирошник.

В качестве примера таких фигур дипломат упомянул нового премьер-министра Сергея Корецкого, с 2021 года управлявшего имуществом олигарха, активы которого впоследствии перешли под контроль Зеленского.

Мирошник отметил, что основными причинами перестановок стали опасения украинского лидера перед конкуренцией с бывшим министром обороны Михаилом Федоровым, а также интересы западных партнеров, связанные с коррупцией.

Ранее эксперт заявил, что смена премьера Украины вряд ли изменит политический курс Киева.