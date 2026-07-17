Начальную военную подготовку сделают обязательным школьным предметом
Продолжительность курса — 34 часа
17 июля 2026, 10:19, ИА Амител
Минпросвещения РФ предложило разделить предмет "Основы безопасности и защиты Родины" на два единых обязательных курса: "Безопасность жизнедеятельности" и "Начальная военная подготовка", сообщает РИА Новости.
Глава ведомства Сергей Кравцов отметил, что обучение будет построено на практических навыках, которые помогут школьникам защитить себя в быту, городе, на природе и в цифровом пространстве, а также подготовят их к осознанному отношению к безопасности страны.
Продолжительность каждого курса — 34 часа. В рамках "Безопасности жизнедеятельности" расскажут о правилах безопасного обращения с бытовыми приборами, действиях при пожарах и коммунальных авариях, порядке вызова экстренных служб.
Также школьники изучат дорожную безопасность, природные опасности, правила поведения при посещении массовых мероприятий и во время природных катаклизмах.
Курс "Начальная военная подготовка" направлен на формирование основ защиты государства и готовности к военной службе.
10:37:09 17-07-2026
Давно надо было это сделать!
11:00:44 17-07-2026
Не надо было чинить то, что и так хорошо работало !
11:47:19 17-07-2026
Когда политики начинают лезть в образование своими немытыми руками с целью воспитать пустоголовых, но верных болванчиков, в результате получается сплошное ***, которое:
1) не приносит никому никакой пользы,
2) страстно ненавидимо самими школьниками.
Дерзайте, вводите как можно больше предметов про любовь и защиту родины...
16:24:05 17-07-2026
в СССР так и было, разбиради авоматы, кидали гранаты и рыли окопы, по мишеням в виде человека из фанерки стреляли и в него же гранаты кидали. интересно было капец! а ОВЗК? а химзащита и уроки по выживанию при газовой атаке или при атомной ?! вообщееее, у нас очень классный был препод, Афганец
12:50:13 18-07-2026
Гость (16:24:05 17-07-2026) в СССР так и было, разбиради авоматы, кидали гранаты и рыли ... и как это помогло СССР?
09:43:10 18-07-2026
Деды все наиграться не могут. Ностальгия их замучала. Как геморрой и простатит!
12:27:31 18-07-2026
Гость (09:43:10 18-07-2026) Деды все наиграться не могут. Ностальгия их замучала. Как ге... мОлодость и пОдрасль против.