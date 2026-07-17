НОВОСТИНаука и образование

Начальную военную подготовку сделают обязательным школьным предметом

Продолжительность курса — 34 часа

17 июля 2026, 10:19, ИА Амител

Школа / Фото: amic.ru
Школа / Фото: amic.ru

Минпросвещения РФ предложило разделить предмет "Основы безопасности и защиты Родины" на два единых обязательных курса: "Безопасность жизнедеятельности" и "Начальная военная подготовка", сообщает РИА Новости.

Глава ведомства Сергей Кравцов отметил, что обучение будет построено на практических навыках, которые помогут школьникам защитить себя в быту, городе, на природе и в цифровом пространстве, а также подготовят их к осознанному отношению к безопасности страны.

Продолжительность каждого курса — 34 часа. В рамках "Безопасности жизнедеятельности" расскажут о правилах безопасного обращения с бытовыми приборами, действиях при пожарах и коммунальных авариях, порядке вызова экстренных служб.

Также школьники изучат дорожную безопасность, природные опасности, правила поведения при посещении массовых мероприятий и во время природных катаклизмах.

Курс "Начальная военная подготовка" направлен на формирование основ защиты государства и готовности к военной службе. 

Аудитория в вузе / Фото: amic.ru

В России для студентов всех направлений вводят четыре обязательных предмета

В перечень включили "Историю", "Философию", "Основы российской государственности" и "Русский язык"
НОВОСТИОбщество
образование школы
       

Комментарии 7

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Гость

10:37:09 17-07-2026

Давно надо было это сделать!

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Гость

11:00:44 17-07-2026

Не надо было чинить то, что и так хорошо работало !

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Гость

11:47:19 17-07-2026

Когда политики начинают лезть в образование своими немытыми руками с целью воспитать пустоголовых, но верных болванчиков, в результате получается сплошное ***, которое:
1) не приносит никому никакой пользы,
2) страстно ненавидимо самими школьниками.

Дерзайте, вводите как можно больше предметов про любовь и защиту родины...

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Гость

16:24:05 17-07-2026

в СССР так и было, разбиради авоматы, кидали гранаты и рыли окопы, по мишеням в виде человека из фанерки стреляли и в него же гранаты кидали. интересно было капец! а ОВЗК? а химзащита и уроки по выживанию при газовой атаке или при атомной ?! вообщееее, у нас очень классный был препод, Афганец

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123

12:50:13 18-07-2026

Гость (16:24:05 17-07-2026) в СССР так и было, разбиради авоматы, кидали гранаты и рыли ... и как это помогло СССР?

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Гость

09:43:10 18-07-2026

Деды все наиграться не могут. Ностальгия их замучала. Как геморрой и простатит!

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Гость

12:27:31 18-07-2026

Гость (09:43:10 18-07-2026) Деды все наиграться не могут. Ностальгия их замучала. Как ге... мОлодость и пОдрасль против.

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