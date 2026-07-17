Начальную военную подготовку сделают обязательным школьным предметом

Продолжительность курса — 34 часа

17 июля 2026, 10:19, ИА Амител

Школа / Фото: amic.ru

Минпросвещения РФ предложило разделить предмет "Основы безопасности и защиты Родины" на два единых обязательных курса: "Безопасность жизнедеятельности" и "Начальная военная подготовка", сообщает РИА Новости.

Глава ведомства Сергей Кравцов отметил, что обучение будет построено на практических навыках, которые помогут школьникам защитить себя в быту, городе, на природе и в цифровом пространстве, а также подготовят их к осознанному отношению к безопасности страны.

Продолжительность каждого курса — 34 часа. В рамках "Безопасности жизнедеятельности" расскажут о правилах безопасного обращения с бытовыми приборами, действиях при пожарах и коммунальных авариях, порядке вызова экстренных служб.

Также школьники изучат дорожную безопасность, природные опасности, правила поведения при посещении массовых мероприятий и во время природных катаклизмах.

Курс "Начальная военная подготовка" направлен на формирование основ защиты государства и готовности к военной службе.