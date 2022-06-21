Евросоюз может ввести санкции против российского золота

Евросоюз может включить ограничения на золото в седьмой пакет антироссийских санкций. Как сообщает РБК, об этом стало известно Reuters со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями.

Один из собеседников сказал агентству, что Еврокомиссия работает над включением золота в возможный новый пакет санкций, при этом неизвестно, будет ли мера предполагать запрет экспорта металла в Россию или его импорта из страны. Представитель посла Дании при ЕС заявил, что на закрытой встрече послов на прошлой неделе датский дипломат предложил включить золото в новый санкционный пакет наряду с другими секторами.

Агентство также ознакомилось с последним вариантом итогового заявления лидеров стран ЕС, который будет представлен на саммите 23-24 июня. В нём говорится, что работа над санкциями продолжится, включая «усиление их реализации и предотвращение обхода».