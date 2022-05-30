Глава МИД РФ опроверг слухи о болезни Путина

Сведения о болезни президента России Владимира Путина не соответствуют действительности. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью французскому телеканалу TF1.

По словам министра, вменяемые люди не увидят у главы государства признаки недуга, поскольку он ежедневно появляется на публике.

«Президент Путин ежедневно появляется на публике. Вы можете наблюдать его на экранах, читать и слушать его выступления. Не думаю, что вменяемые люди могут увидеть в этом человеке признаки какого-то недуга или недомогания», — сказал Лавров, подчеркнув, что оставляет такие слухи на совести распространителей.

В марте появлялись сведения о том, что президент России Владимир Путин якобы болен раком щитовидной железы. Однако вскоре эту информацию опроверг его пресс-секретарь Дмитрий Песков.