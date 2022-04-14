КПРФ внесла в АКЗС инициативу об отмене повышения пенсионного возраста

Фракция КПРФ в Алтайском краевом Законодательном Собрании внесла законопроект об отмене повышения пенсионного возраста. Об этом в Telegram-канале сообщила депутат Госдумы от региона Мария Прусакова.

Согласно повестке ближайшей сессии, рассмотрена она будет уже в конце апреля. Коммунистка отметила, что поводом стало поручение президента Владимира Путина правительству РФ подготовить предложения по доиндексации зарплат и пенсий.

«Да и в заявленной программе КПРФ „20 неотложных мер“ понижение пенсионного возраста стоит в числе первых инструментов борьбы с обнищанием населения в условиях санкций», — добавила она.

Напомним, в октябре 2019 года власти России повысили пенсионный возраст: для мужчин — до 65 лет и для женщин — до 62 лет. По мнению демографов и экономистов, иной альтернативы для решения проблемы на тот момент не существовало.