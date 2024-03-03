Попов рассказал, как теперь будут оценивать эффективность главврачей на Алтае
По словам главы краевого Минздрава, нужно разбираться в причинах увольнения каждого работника
03 марта 2024, 08:00, ИА Амител
В Алтайском крае будут оценивать эффективность руководителей медучреждений по количеству уволившихся сотрудников. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов, передают "Вести Алтай".
На коллегии регионального Минздрава глава ведомства подчеркнул, что необходимо "скрупулезно разбираться" в причинах каждого увольнения.
Как отмечает издание, на сегодня краю не хватает 1500 врачей и примерно 1200 медработников среднего звена. Текучку кадров снизили благодаря изменению подхода и выявлению индивидуальных потребностей сотрудников. Сейчас ведомство ставит задачу удержать работающих специалистов и привлечь новых.
Ранее Попов рассказывал, что по итогам 2023 года в крае остановился отток врачей, но убыль кадров среднего медперсонала замедлилась недостаточно.
08:07:27 03-03-2024
Попова гнать надо отсюда и везде. Все врачи против него.
11:45:49 03-03-2024
Гость (08:07:27 03-03-2024) Попова гнать надо отсюда и везде. Все врачи против него.... Врачи простые против, а вот главврачи - вовсе не против Попова, потому что он закрывает глаза на корруацию в ЦРБ. Он закрывает глаза на то, что государственные поликлиники стали практически платными - хза каждую услугу нужно платить. А платные мед.учреждения в крае вообще недоступны стали для пенсионеров, для детей. Из ЦРБ увольняются много специалистов по причине самодурства главврачей, и Попов закрывает на это глаза.
Давно пора главврачей аттестовать только, если ЦРБ полностью укомплектована кадрами, если бесплатные медицинские гос.услуги, если ЦРБ не запятнала себя судебными тяжбами по причине некачественного оказания мед. услуг, если зарплаты главврачей не намного отличаются от зарплат мед. персонала, если нет жалоб от пациентов на плохое обслуживание, хамство врачей, плохое питание в стационаре.
08:19:30 03-03-2024
У нас в районе и врачи,и простые жители уезжают в соседние регионы. Такого оттока не было никогда. Если бы могли продать жилье,наверное,уехали бы половина жителей.
08:19:57 03-03-2024
по городу Рубцовск не видно что отток усилилось
11:40:32 03-03-2024
ахез (08:19:57 03-03-2024) по городу Рубцовск не видно что отток усилилось ... Тюрьма снабжает.
08:24:46 03-03-2024
Кто оценит работу Попова?
09:14:56 03-03-2024
Спохватился! В онкодиспансере закрыли целое отделение и никто за это не ответил. И это в крае, который лидирует по заболеваемости раком легкого. Интересно, а где работают врачи из этого закрытого отделения?
09:26:13 03-03-2024
А если они все будут говорить, что виноват Попов. Методику поменяют?
09:42:39 03-03-2024
"В Алтайском крае будут оценивать эффективность руководителей медучреждений по количеству уволившихся сотрудников. "
Предлагаю по этому же показателю оценивать эффективность министра здравоохранения Алтайского края.
10:35:43 03-03-2024
Гость (09:42:39 03-03-2024) "В Алтайском крае будут оценивать эффективность руководителе... У него есть, медиаретинг итог в нём периодически лидирует
10:32:24 03-03-2024
В других регионах регулярно повышают зарплату медикам, и в прошлом году, и уже в текущем. СМИ озвучили, что могут ДО 50% поднять окладную часть, только наш МЗ отмалчивается. А осталось меньше месяца. Главные откуда возьмут на повышение? Они только на МРОТ тратят миллионы.
11:10:08 03-03-2024
Ну, министр , вот так министр. Всем на загляденье.
Что ни слово, то прямо в глаз.
11:52:11 03-03-2024
А по наличию тараканов, отсутствию ремонта, воровства работников кухни не будут оценивать?
20:31:27 03-03-2024
В краевой офтальмологической больнице на Советской увольняют персонал ( приводят к тому, чтобы человек сам уволился), тот, кто работал при бывшем главном враче Репине А. Л. избавляется нынешней главный врач Деханд Е. П., хорошие и грамотные врачи увольняются, проработав очень много лет, средний медперсонал "пачками" уходит... Зато принимают неопытных и неграмотных людей, которых приходится учить. Чем же квалифицированный и опытный персонал не устраивает главного врача? И теперь на свое усмотрение гл. врач будет решать индивидуально какая зарплата будет у работника. Хорошо для себя устроилась!
22:45:54 03-03-2024
А может быть тщательно и всесторонне объективно разбираться с каждой смертью больного а тем более ребенка
16:13:46 04-03-2024
Цитата: "Текучку кадров снизили благодаря изменению подхода и выявлению индивидуальных потребностей сотрудников".
Теперь, когда все несогласные уволились, можно заведомо "оценивать" главврачей на пятерку.
Цитата: "убыль кадров среднего медперсонала замедлилась недостаточно"
Это "начало конца"?
16:17:06 04-03-2024
Главврач месяц не мог исправить нужный людям сайт поликлиники №14, это пустяки или мелочи?