Председатель АКЗС проверил, как выполняют ремонт Усть-Таловской школы в Курьинском районе

Работы планируют завершить к 20 августа текущего года

27 мая 2026, 10:27, ИА Амител

Александр Романенко проверяет ход работ в Усть-Таловской школе / Фото: пресс-служба АКЗС

Председатель Алтайского краевого Законодательного собрания (АКЗС) Александр Романенко вместе с генеральным директором АО "Юго-Западное ДСУ" Игорем Левиным посетил Усть-Таловскую среднюю школу Курьинского района. В здании, построенном в 1962 году, с конца февраля идет капитальный ремонт. Сейчас подрядчики выполнили уже больше половины работ.

Что обновляют в школе

Несколько лет назад в Усть-Таловской школе уже привели в порядок спортивный зал и заменили оборудование в столовой. Теперь ремонт идет в учебных классах и коридорах. Также специалисты меняют инженерные сети и системы оповещения.

На объекте уже выполнили значительную часть работ. Подрядчикам осталось заменить электрику, установить батареи, уложить финишное покрытие на полу и стенах.

По графику ремонт должны завершить к 20 августа 2026 года. Стоимость работ превышает 51 млн рублей. Кроме того, школа получит новую мебель и оборудование, торги уже прошли.

Александр Романенко проверяет ход работ в Усть-Таловской школе / Фото: пресс-служба АКЗС

Дополнительно обновят фасад

Александр Романенко сообщил, что на краевом уровне приняли решение направить еще 5 млн рублей на обновление фасада Усть-Таловской школы. Изначально проект капитального ремонта эти работы не включал.

Теперь штукатурку "под шубу" закроют металлокерамикой. Это позволит привести внешний вид здания в порядок вместе с внутренними помещениями.

На время ремонта учебный процесс организовали на других площадках, рассказала директор школы Татьяна Боброва. Ученики начальных классов, по ее словам, занимаются в здании детского сада, а ребята из средних и старших классов ездят в школу села Курья, которая находится в 10 км. Всего в Усть-Таловской школе учатся 92 ребенка.

В этот же день председатель АКЗС побывал на последнем звонке в Курьинской школе и напутствовал выпускников.