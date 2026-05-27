Председатель АКЗС проверил, как выполняют ремонт Усть-Таловской школы в Курьинском районе
Работы планируют завершить к 20 августа текущего года
27 мая 2026, 10:27, ИА Амител
Председатель Алтайского краевого Законодательного собрания (АКЗС) Александр Романенко вместе с генеральным директором АО "Юго-Западное ДСУ" Игорем Левиным посетил Усть-Таловскую среднюю школу Курьинского района. В здании, построенном в 1962 году, с конца февраля идет капитальный ремонт. Сейчас подрядчики выполнили уже больше половины работ.
Что обновляют в школе
Несколько лет назад в Усть-Таловской школе уже привели в порядок спортивный зал и заменили оборудование в столовой. Теперь ремонт идет в учебных классах и коридорах. Также специалисты меняют инженерные сети и системы оповещения.
На объекте уже выполнили значительную часть работ. Подрядчикам осталось заменить электрику, установить батареи, уложить финишное покрытие на полу и стенах.
По графику ремонт должны завершить к 20 августа 2026 года. Стоимость работ превышает 51 млн рублей. Кроме того, школа получит новую мебель и оборудование, торги уже прошли.
Дополнительно обновят фасад
Александр Романенко сообщил, что на краевом уровне приняли решение направить еще 5 млн рублей на обновление фасада Усть-Таловской школы. Изначально проект капитального ремонта эти работы не включал.
Теперь штукатурку "под шубу" закроют металлокерамикой. Это позволит привести внешний вид здания в порядок вместе с внутренними помещениями.
На время ремонта учебный процесс организовали на других площадках, рассказала директор школы Татьяна Боброва. Ученики начальных классов, по ее словам, занимаются в здании детского сада, а ребята из средних и старших классов ездят в школу села Курья, которая находится в 10 км. Всего в Усть-Таловской школе учатся 92 ребенка.
В этот же день председатель АКЗС побывал на последнем звонке в Курьинской школе и напутствовал выпускников.
15:19:16 27-05-2026
В Ивановке прекрасная, отличная школа. Чтобы вдохнуть жизнь в село, можно открыть что-нибудь на базе школы: для детей-спортсменов края или что-то для юных патриотов. Можно что-то для туризма или экологии. Школа шикарная! Район мега шикарный. Стоит подумать.
15:52:46 27-05-2026
А почему не проверил школы которые закрываются с помощи его однопартийцев?