Собаки насмерть загрызли пенсионерку в Забайкалье
По одной из рассматриваемых версий, животные могли погрызть тело ранее умершей женщины
16 декабря 2022, 10:31, Илья Звягинцев
В селе Хадакта Забайкальского края 68-летнюю женщину насмерть загрызли две домашние собаки. Об этом рассказали в региональном СК.
Предполагается, что две домашние собаки, которые содержались без привязи, напали на женщину.
«Следователи осмотрели место происшествия, в ходе которого изъяли следы и предметы, имеющие значение для расследования. Установлены и допрошены владельцы собак, другие жители села», — сказано в сообщении.
Как сообщают региональные СМИ, по одной из рассматриваемых версий, животные могли погрызть тело уже умершей от переохлаждения женщины.
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