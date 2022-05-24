Два трамвая и автомобиль «паравозиком» столкнулись в Барнауле

На месте работают сотрудники скорой помощи и МЧС

24 мая 2022, 19:32

На улице Малахова по направлению к улице 50 лет СССР произошло массовое ДТП с участием двух трамваев и иномарки. Как сообщает сообщество «Инцидент Барнаул», на месте происшествия работают сотрудники скорой помощи и МЧС.

Согласно снимкам с места происшествия, первый вагон столкнулся с легковушкой на переезде через трамвайные пути, а после их «догнал» второй трамвайный вагон. Движение трамваев временно заблокировано.

Информация о происшествии и состоянии пострадавших уточняется.

Стекло лопнуло в барнаульском автобусе во время движения

Стекло лопнуло в барнаульском автобусе во время движения

Комментарии
    Новости партнеров