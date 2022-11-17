Гаагский суд признал Стрелкова и его подчиненных виновными в катастрофе с рейсом MH17

Гаагский суд считает, что бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) и двое его подчинённых — Сергей Дубинский и Леонид Харченко — виновны в гибели 298 пассажиров малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17 в 2014 году. Об этом сообщает ТАСС.

Суд постановил, что они должны выплатить родным погибших минимум 16 млн евро в качестве компенсации. Всех троих приговорили к пожизненному заключению.

Вместе с тем суд признал невиновным подполковника запаса ВДВ армии России Олега Пулатова.

Напомним, что Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года на территории, подконтрольной властям ДНР. На борту находились 298 человек, все они погибли.

Согласно версии обвинения, лайнер был сбит ЗРК «Бук», состоящим на вооружении 53-й зенитной ракетной бригады, дислоцированной в Курской области.

Ране суд заявил, что Boeing потерпел крушение при запуске ракеты из ЗРК «Бук» с поля под поселком Первомайским.