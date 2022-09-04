На Алтае пьяный водитель с кулаками набросился на полицейских

В Алтайском крае 45-летнего жителя Зонального района обвиняют в применении насилия в отношении полицейских, сообщили в региональном управлении СК.

По данным следствия, апрельской ночью сотрудники ДПС во время патрулирования улиц в одном сёл муниципалитета увидели быстро движущийся автомобиль. Инспектор подал водителю сигнал об остановке, однако машина продолжила движение.

«Экипаж ГИБДД стал преследовать транспортное средство, которое остановилось у домовладения местного жителя. <...> За рулём автомобиля находился мужчина с признаками алкогольного опьянения. Для выяснения обстоятельств и прохождения медосвидетельстования водителю предложили пройти в служебную машину. Однако обвиняемый стал вести себя агрессивно, напав на инспекторов и применив в отношении них грубую физическую силу», — говорится в сообщении.

Во время предварительного следствия мужчина не признал вину. Он утверждал, что рулём была его жена, а полицейские необоснованно пытались привлечь его к административной ответственности, а также это именно они применяли силу против него, а не он против них.

«Собранные следователем СК доказательства опровергли доводы обвиняемого. В целях обеспечения исковых требований полицейских, на его автомобиль стоимостью 650 тысяч рублей наложен арест. Уголовное дело с утвержденным прокурором Зонального района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — заключили в ведомстве.

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