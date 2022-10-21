В Екатеринбурге задержали мужчину, который портил автомобили с символикой Z и V

В Екатеринбурге задержали мужчину, который обливал краской автомобили с символикой Z и V. Об этом сообщает РИА Новости.

«В Екатеринбурге 34-летний житель микрорайона Уралмаш, обливавший красной краской машины с символами СВО, задержан оперативниками регионального центра по противодействию экстремизму при поддержке ФСБ», — рассказали агентству в правоохранительных органах.

На данный момент известно как минимум о трёх вылазках екатеринбуржца. В отношении него составили три протокола по статье 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и её граждан».

Предполагается, что повреждённых машин может быть больше.